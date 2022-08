Paty Cantú habla de la enfermedad que sufre y por la que pasó un año buscando diagnóstico

(TELEMUNDO ATLANTA).- La cantante, compositora y actriz mexicana Paty Cantú habló de la enfermedad que sufre y por la que pasó un año buscando un diagnóstico certero, ya que nadie podía definir qué estaba padeciendo realmente.

En una entrevista con la prensa luego de participar en el concierto benéfico ‘UnRecordPorLaTiroides’ celebrado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, en México, el pasado fin de semana, Paty Cantú ofreció detalles de su enfermedad: hipotiroidismo.

“En mi experiencia personal, que tengo hipotiroidismo y que es algo de lo que he hablado en entrevistas, me costó mucho encontrar el diagnóstico. Estuve un año diciendo síntomas aleatoriamente a la gente sin saber que eran síntomas de una sola cosa”, relató la famosa artista de pop y baladas románticas.

Paty Cantú dijo que se le diagnosticaron “como 20 cosas más que no eran” antes de lograr descifrar cuál era su enfermedad. “Me hicieron análisis de sangre. Me decían: ‘tienes leucemia, tienes lupus’. Me dijeron cualquier cantidad de cosas y me costó un año de perseguir un diagnóstico”.

Pero luego de los constantes malestares físicos y emocionales, la solución llegó. “Descubrí que tenía hipotiroidismo y fue tan fácil como empezar a tomar una pastilla todos los días. Regresé a mí misma, me regresó la vida, me regresó la personalidad. Pude volver a dormir, pude volver a controlar mi peso, pude volver a controlar mis emociones”.

Paty Cantú admitió que desde ese momento ha tratado de compartir su experiencia, de “normalizar las conversaciones que son completa y absolutamente humanas”. Y es por ello que participó en ese concierto que buscaba motivar a las personas a efectuarse un examen de perfil tiroideo para generar una cultura de prevención en la sociedad.

Te puede interesar: