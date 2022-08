La impactante confesión de Alicia Machado sobre el “aterrador” momento que vivió con Trump

(TELEMUNDO ATLANTA).- La exreina de belleza Alicia Machado confesó un perturbador momento que tuvo con el expresidente Donald Trump quien, presuntamente, trató de aprovecharse de ella.

En una entrevista reciente con el presentador y productor Yordi Rosado, publicada en YouTube, la también actriz y empresaria venezolana ofreció detalles de su vida privada al contar cómo supuestamente Trump le agarró una nalga e intentó tenerla como su “dama de compañía” tras ganar el Miss Universo en 1996.

“Me llama y yo me acerco ahí con mi corona y mi banda. (…) Me traía como mujer florero en las fiestas que él hacía en esa casa. Y yo sin poderme ir. (…) Y me acerco y él agarra y me coge la nalga así, y le dice a los que están conmigo: ‘Miren, esta es mi Miss Universo’. Y me coje la nalga, y me le quedo mirando y me voy. Salí corriendo y me fui”, relató Alicia Machado sobre el dramático episodio que vivió en la mansión Mar-a-Lago, Florida, en aquella oportunidad.

De inmediato, la venezolana se encerró en su cuarto y llamó por teléfono a su papá quien, consternado, le aconsejó colocar una silla detrás de la puerta para que estuviese trabada y le pidió quedarse hablando con él hasta que ambos se durmieran.

Al cabo de un rato, detalló Alicia Machado, el magnate Trump, quien había comprado el concurso Miss Universo en esa época, subió a la habitación, tocó la puerta insistentemente y le exigió que abriera para tener relaciones íntimas con ella.

La exmodelo, quien admitió que estaba “aterrada”, le contestó que quería dormir para lograr que él se fuera, pero él, ya molesto, seguía intentando entrar. En un momento, aseguró Alicia Machado, el expresidente le exclamó: “‘Abre la puerta, pe***, porque yo soy el jefe y quiero co*** contigo’. Eso me lo dijo y lo mantengo”. Por fortuna, Trump se “cansó hasta que se hartó y se fue”.

Alicia Machado mencionó que ese traumático episodio está incluido en su libro biográfico que aún no ha salido a la venta, porque el abogado de la editorial le dijo que no se puede comprobar, a lo que ella comentó que ni “la Biblia se puede comprobar”, pero, agregó, es “la palabra de él (Trump) contra la mía”.

En el pasado, la exreina de belleza había sacado a la luz los abusos que sufrió tras ganar el Miss Universo, y uno de esos fue cuando Trump la humilló al llamarla “Miss Piggy” (Miss Cerdito) por su sobrepeso, además de que la puso a hacer ejercicios frente a la prensa.

