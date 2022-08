Empresario de Midland condenado a 2 años de prisión; 12 millones de dólares de restitución

MIDLAND, Texas (KTLE) - El Martes un hombre de Midland fue condenado a dos años de prisión por no pagar los impuestos sobre el empleo.

Según los documentos de la corte, Thomas Valdez Rodríguez, de 45 años, era el propietario tanto de Tom-E-Lee Trucking como de Tom-E-Lee Industries. Desde 2012 hasta 2018, Rodríguez no pagó los impuestos laborales retenidos a los empleados de su empresa de camiones.

También de 2015 a 2018, Rodríguez no pagó los impuestos laborales retenidos a los empleados de su empresa de industria. Además, Rodríguez no pagó los impuestos sobre la renta personal desde 2011. Rodríguez dejó de pagar casi 13 millones de dólares en impuestos sobre la nómina de ambas empresas y en impuestos sobre la renta personal.

Rodríguez utilizó parte del dinero de los impuestos no pagados para comprar boletos de temporada en la línea de 50 yardas en los partidos de fútbol americano de los Dallas Cowboys y alquiló jets para llevarlo a él y a sus amigos a esos juegos. También compró una nueva residencia por más de 2 millones de dólares.

El 12 de Enero de 2022, Rodríguez se declaró culpable de dos cargos por no contabilizar y pagar intencionadamente las retenciones de impuestos federales. Además de su sentencia de prisión, Rodríguez fue condenado a pagar 12.714.214,42 dólares en restitución al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Pagó 1 millón de dólares justo antes de su sentencia.

“Esta sentencia sirve de ajuste de cuentas para un acusado que evadió deliberadamente el pago de impuestos federales sobre la nómina, engañando al sistema fiscal, a sus empleados y, en definitiva, a todos los contribuyentes estadounidenses”, dijo la fiscal federal Ashley C. Hoff. “Aquí teníamos a un propietario de un negocio que retenía dinero de la paga de sus empleados y en lugar de pagar los impuestos sobre el empleo como se le confiaba, convertía esos fondos en una hucha personal para alimentar lo que deseaba en su extravagante estilo de vida.”

“La recaudación y el pago de los impuestos sobre el empleo por parte de los propietarios de empresas en nombre de sus empleados es una piedra angular del sistema fiscal voluntario de nuestro país. El hecho de que Thomas Rodríguez no pague al IRS los impuestos sobre el empleo retenidos es un delito grave”, dijo el agente especial encargado de la investigación penal del IRS (IRS-CI) Ramsey E. Covington, de la oficina de campo de Houston. “Además, Rodríguez gastó los millones de impuestos laborales no pagados en sí mismo, financiando su lujoso estilo de vida y su floreciente negocio. Estas acciones no sólo perjudicaron los futuros beneficios de la Seguridad Social y Medicare de sus empleados, sino que también estaba robando a todos los contribuyentes honestos y al Tesoro de los Estados Unidos. El IRS-CI continuará persiguiendo a los propietarios de negocios y a los profesionales de las nóminas que, como Rodríguez, utilizan los impuestos laborales retenidos a sus empleados para su propio beneficio personal.”

El IRS-CI investigó el caso. La fiscal federal adjunta Brandi Young procesó el caso.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.