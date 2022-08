Hombre que se hizo pasar por adolescente para obtener fotos desnudas de niñas es sentenciado

FORT WORTH, Texas (Telemundo Central Texas) - Matthew Ray Flores, de 34 años, de Fort Worth, condenado por hacerse pasar por un adolescente en un esfuerzo por solicitar imágenes sexualmente explícitas de niñas menores de edad, fue sentenciado a 30 años en una prisión federal, dijo el fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Chad E. Meacham.

Flores fue acusado en enero de 2022 y se declaró culpable en febrero de explotación sexual de un niño y posesión de pornografía infantil. Fue sentenciado el jueves 4 de agosto a 360 meses en una prisión federal por el juez federal de distrito Reed C. O’Connor.

Los documentos judiciales indican que Flores inventó un alias, Ben García, de 15 años, y usó la identidad falsa en varias plataformas de redes sociales para apuntar a niñas de 12 a 17 años.

En noviembre de 2019, Flores contactó a una niña de 14 años en línea y organizó una visita a su casa. Como su familia estaba en casa en ese momento, Flores se subió a su habitación por una ventana. Conmocionado por su aparente edad, el niño le pidió que se fuera, dijeron los fiscales.

En los días siguientes, Flores le exigió que le enviara imágenes sexualmente explícitas de ella. Ella inicialmente le envió fotos parcialmente vestida, pero finalmente cumplió y le envió fotos desnuda, dijeron los fiscales.

Flores luego le informó que debido a que él tenía “algo que usar en su contra”, sería mejor que lo dejara entrar a su casa.

En el transcurso de los próximos tres meses, Flores amenazó con enviar fotos de la niña desnuda a amigos y vecinos y venderlas en línea a “violadores” si ella no le enviaba fotos adicionales.

Los fiscales dijeron que Flores finalmente apareció en su habitación con un condón, pero ella le dijo “no vamos a tener relaciones sexuales” y lo empujó por la ventana.

“Pasé por algo por lo que ninguna niña de mi edad debería haber pasado. Estaba vulnerable y solo, lo que me convirtió en un blanco fácil”, testificó la víctima en la corte.

“Nunca seré el mismo que era antes. Me odié durante tanto tiempo, sintiéndome tan confundida y sola por su culpa… Finalmente puedo decir esto con la fuerza que tengo ahora: Él no tiene poder sobre mí. No permitiré que me detenga más”.

En la sentencia, los fiscales revelaron que Flores exhibió el mismo patrón con al menos siete víctimas en el transcurso de dos años.