Alicia Machado revela detalles sobre el secuestro y asesinato de su hermano

(TELEMUNDO)- “Yo soy una mujer bien básica. Normalita, como cualquiera”, decía Alicia Machado en una entrevista con el conductor y productor Yordi Rosado, publicada el lunes en YouTube. Y como cualquier otra persona, las reinas también sufren.

La actriz y empresaria venezolana Alicia Machado, quien ganó el Miss Universo en 1996, reveló uno de los episodios más tristes de su vida al contar cómo secuestraron y asesinaron a uno de sus hermanos.

Durante la emotiva entrevista, la exreina de belleza relató que del segundo matrimonio que tuvo su padre, ella obtuvo tres hermanos, y uno de ellos sufrió la desgracia en Venezuela.

“Lo asesinaron en Venezuela... la delincuencia y la situación tan deplorable en la que está mi país. Estuvo desaparecido 11 meses y apareció el año pasado”, comentó.

Comentó que mantenía una relación muy cercana con ese hermano y detalló: “Lo secuestraron un 22 de diciembre saliendo de su casa para comprar hallacas, que es un platillo venezolano de Navidad, y apareció su cuerpo en una fosa común el 20 de noviembre del año siguiente”.

Alicia Machado admitió que ese episodio significó “algo bien difícil” para su familia y todavía se siente afligida. “Él era muy especial para mí. Bueno, a mí me mantuvieron un poco alejada del caso por obvias razones, porque yo a Venezuela no voy y no pienso ir, y me mantuvieron alejada por la misma condición de ser alguien famoso y era poco lo que sabía de cómo se estaba llevando el caso. Mi hermano mayor era el que estaba más al tanto de lo que pasaba. Mi papá acababa de fallecer”.

La también presentadora y productora aclaró que el homicidio de su hermano se trató de un asunto de inseguridad en Venezuela, y que nada tenía que ver con la fama o posición económica de ella.

“Aparentemente, lo qué pasó con él tuvo que ver con la herencia de papá y con esas cosas. Así están nuestros países, así está Latinoamérica. La inseguridad, la delincuencia... No hubo ninguna otra razón”, aseveró.

Sobre el delicado tema, Alicia Machado insistió: “Por siempre, cuando le pasan estas cosas a los famosos, empieza la gente a especular porque uno es famoso, (y) no. (Es) algo que le puede pasar a cualquier otra familia”.

