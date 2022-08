Padre de Texas arrestado por dejar a 5 niños en un auto caliente

FORT WORTH (CBSDFW)- Un padre de Fort Worth fue arrestado por dejar a sus cinco hijos en un automóvil estacionado con el motor encendido el 7 de agosto.

Los oficiales dijeron que encontraron a José Leal, de 29 años, a las 8 de la noche en el patio de una casa en la cuadra 3500 de la avenida Littlejohn. También encontraron a los cinco niños, de 1, 2, 4, 5 y 6 años en el automóvil cercano.

Varios niños estaban durmiendo o desmayados cuando los agentes los sacaron del automóvil. Inmediatamente los colocaron dentro de patrullas con aire acondicionado.

Las temperaturas superaron los 99 grados el domingo. La policía no dijo cuánto tiempo los niños estuvieron solos dentro del automóvil. Y aunque el motor del automóvil estaba en marcha, la policía no dijo si el aire acondicionado estaba encendido o no.

Medstar llegó y determinó que los niños sufrían de agotamiento por calor y necesitaban ir al hospital. Actualmente se desconoce su estado.

Leal enfrenta cinco cargos de abandono/poner en peligro a un niño/lesiones corporales y fue transportado a la cárcel.

“Con temperaturas como las que estamos viendo ahora mismo en el norte de Texas, el interior de ese vehículo en cuestión de minutos puede subir a 140, 150 grados, lo que significa que la temperatura corporal del niño dentro de ese automóvil subirá a 104,105 grados. y los órganos vitales del niño: el cerebro, el corazón, los riñones no pueden funcionar a ese nivel de temperatura”, dijo Matt Zavadsky de MedStar.

Desde el 1 de mayo, los equipos de MedStar han tratado a 14 pacientes que se encontraron en automóviles calientes dentro del área de servicio del condado de Tarrant. Todos tenían seis años o menos.

“Hemos tenido niños que se han quedado en los estacionamientos de los centros comerciales”, dijo Zavadsky. “Hemos tenido niños que se subieron a un vehículo desbloqueado y los padres ni siquiera lo sabían”.

Ha habido un aumento significativo en estos incidentes este año, según datos de MedStar.

“A menudo nos hemos preguntado por qué ha habido tal aumento y realmente pensamos que podría deberse a que muchas personas que se han mudado aquí no están acostumbradas a este tipo de clima, tal vez, y de dónde vienen. no haber estado tan caliente”, dijo. “En segundo lugar, los padres de hoy están muy distraídos”.

