Latino reporta que sujeto le apuntó con arma y al llegar los policías era uno de ellos

BOSTON, Massachussetts (Telemundo Atlanta) - Un joven afrolatino se encontró durante más de un año en medio de una conspiración para encubrir a un oficial de la policía local que lo había amenazado, en medio de las maniobras de un colega para protegerlo.

“¡Un tipo me apuntó con una pistola!”, denunció Jason Leonor, de 33 años, en una llamada al 911 en abril del 2021. “Está en un auto justo detrás de mí”.

Las autoridades enviaron una patrulla policial, según relata este domingo el diario The Boston Globe, pero el posible alivio de Leonor al llegar los agentes se desvaneció al comprobar, según denuncia, que uno de ellos fue precisamente el que asegura que le amenazó con un arma de fuego.

“¿Fuiste tú?”, le preguntó Leonor al agente, identificado como Jacob Green, cuando se le acercó de uniforme, según quedó registrado en la llamada al 911. ¿Por qué sacaste una pistola?”, le preguntó al policía entonces, según informa el diario.

Leonor denunció que regresaba en auto de un funeral en Mattapan, un suburbio de Boston, cuando al rebasar otro vehículo que iba muy despacio se dio cuenta de que había dentro un hombre vestido de civil tomándole fotos. Asegura que eso le preocupó porque quería saber qué iba a hacer con esas fotografías.

Además, indicó que al buscar una respuesta, el agente Green sacó un arma, amenazándolo.

Green, quien aceptó en su momento que no se identificó como policía, dijo en una declaración jurada obtenida por el diario, que Leonor manejaba de forma “insegura” y que por eso tomó una foto.

Luego, agrega, el hombre se le acercó de manera “violenta”, por lo que temió ser atacado, y entonces “saqué mi arma y la puse en mi regazo”.

Green, que llevaba 22 años trabajando para el Departamento estatal de Policía de Tráfico, asegura que alertó después a otros oficiales para que detuvieran a Leonor, quien recibió una multa por un supuesto rebase indebido, la cual fue desestimada, según el diario.

Kevin Davis, un compañero de Green, respaldó esa versión de los hechos y dijo que había sido testigo de todo desde su auto, estando fuera de servicio.

Green ha pasado los últimos 14 meses en licencia administrativa con paga y dimitirá finalmente en septiembre, según el diario. Davis, por su parte, fue despedido, luego de que las autoridades evaluaron las versiones de ambos y encontraron discrepancias importantes.

“Nada puede ser más peligroso para nuestra sociedad que tener un oficial conspirar para encubrir lo que puede ser una actividad criminal de otro”, dijo el departamento de policía.

Green también enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía local, dijo el Globe.

Leonor aseguró al diario que no ha podido superar el trauma por lo ocurrido: “Tengo miedo de este mundo”, dijo.

“Quiero que la gente sepa que esto está ocurriendo en Boston”, agregó, “no solamente está ocurriendo en la televisión, en las redes sociales. Está ocurriendo justo donde vivimos”, dijo.

El domingo, en su página de Facebook, Leonor comentó sobre el caso y el artículo publicado por el Globe, externando su inconformidad.

“Me dijeron que no dijera nada de lo que me había pasado hace un año, pero ahora puedo. Así que aquí está el artículo sobre cómo un policía racista, peligroso y fuera de servicio me sacó un arma”.

“Lo que más me enoja es el hecho de que haya estado de baja con paga durante los últimos 14 meses, mientras yo vivía con miedo y él tenía mi información personal”, agregó.

El joven termina con un pedido para las personas que visiten su espacio. “Difunde esta noticia y asegúrate de que, si alguna vez te encuentras en una situación con un policía, lo grabes o llames al 911 para que todo quede registrado”.

