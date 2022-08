Bárbara de Regil opina sobre el cuerpo de Chiquis Rivera y desata polémica

(TELEMUNDO ATLANTA).- ¿Opinó donde no debía? La actriz mexicana de cine y televisión Bárbara de Regil habló del cuerpo de la cantante Chiquis Rivera y desató la polémica ya que, aunque sus comentarios no fueron malintencionados, no todos los fanáticos lo tomaron de la mejor manera.

La también influencer del fitness, quien suele mostrar su escultural figura en Instagram, dio su opinión sobre el cuerpo de Chiquis Rivera cuando la prensa se lo preguntó recientemente en el aeropuerto de Ciudad de México, en el país azteca.

“No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría. Se me hace como muy sexual, así como toda sexy”, comentó Bárbara de Regil, protagonista de la versión mexicana de Rosario Tijeras.

Cuando la prensa le cuestionó si haría alguna colaboración actoral con la hija de la fallecida Jenni Rivera, la actriz respondió: “Claro que me gustaría, ella es preciosa y muy linda la verdad”.

Sin embargo, varios seguidores de Chiquis Rivera se tomaron las declaraciones a pecho y le dijeron a Bárbara de Regil a través de las redes sociales que ella no debería opinar sobre cuerpos ajenos. “Estamos en pleno 2022. Ya nadie habla del cuerpo de las personas. Ubíquense”, “Opinando de cuerpos ajenos, pero a ella no le gusta que opinen de su cuerpo”, “Cada quien con su cuerpo puede hacer lo que se le dé la gana”, “A ella no le gustó que la sacaran a la luz cuando se operó”, fueron algunos de los mensajes que se observaron en Instagram del programa Venga la Alegría.

Las declaraciones de Bárbara de Regil fueron publicadas también en un video que se transmitió en el canal de YouTube del programa En Casa con Telemundo.