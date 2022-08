Juan Rivera se defiende de las polémicas acusaciones de Lupillo: “No soy ladrón, no soy vividor”

(TELEMUNDO ATLANTA).- Un nuevo conflicto dentro de la familia Rivera estalló luego de que Lupillo Rivera sugiriera a los medios de comunicación que su padre, Pedro Rivera, debía cuidarse de sus hermanos, Juan y Rosie, quienes dirigen la discografía fundada por el patriarca.

Cuando el intérprete fue cuestionado sobre el manejo de la empresa contestó: “Ahí nomás mi apá que cuide los números. Eses todo lo que tiene que cuidar. Las cuentas claras y amistades largas, entonces yo le deseo lo mejor a mi apá y a su compañía disquera”.

Las declaraciones de Lupillo sin duda dan a entender que sus hermanos llevan un manejo poco transparente de los finanzas de la empresa, acusaciones que no le cayeron nada bien a Juan Rivera, quien abordó el tema a través de un live en Instagram.

En su transmisión, Juan mostró varios mensajes en los que Lupillo reconocía deberle dinero y afirmaba que nunca había habido una disputa entre los hermanos antes del 27 de noviembre, cuando el cantante empezó a insultar a todo el mundo, incluidos los miembros del equipo durante una borrachera.

Asimismo, aseguró que Lupillo le debía 97 mil dólares y que debió disminuir la deuda porque aún no la había pagado.

“No entiendo cuál es el afán que Lupe tiene al hacer este tipo de cosas (...) pero la realidad de las cosas es que está insinuando que Rosie y yo le podemos robar a mi papá”, dijo Juan Rivera sobre su hermano.

Juan también expresó que estaba enfadado porque él y su hermana han sido acusados de ladrones durante el último año. “Yo lo único que quisiera es que mi hermano: ‘olvídate de Juan Rivera bro, si tú eres más feliz así, olvídate de mi existencia”.

“Somos hermanos, solo quiero que se me pague lo que se me debía, porque le pertenece a mis hijos”, dijo Juan sobre Lupillo.

Respecto a la advertencia de su hermano a su padre, Juan dijo que Pedro Rivera le conoce y sabe de lo que es capaz, y es su padre quien les ofreció un trabajo.

“No soy ratero, no soy ladrón, no soy vividor, trabajo (...) él no quiere ver a sus hijos así”, aseguró el hermano de Jenni Rivera.

Las acusaciones han dividido a la familia Rivera, pero la batalla entre Juan y Lupillo viene desde que el menor dejó de ejercer como manager del cantante, en noviembre de 2020.

