Bad Bunny contó la verdad sobre su relación con Gabriela Berlingeri, tras ser captado besando a otra mujer

(TELEMUNDO ATLANTA) - La relación entre Bad Bunny Gabriela Berlingeri está desde hace unos días en el centro del huracán, luego de que se filtraran videos donde se al cantante besando en la boca a otra mujer en una fiesta.

Tras darse a conocer esto, en Twitter se hizo tendencia el nombre de Gabriela, quien se creía era pareja del intérprete.

Sin embargo, en julio, Benito Antonio Martínez Ocasio aseguró en un live de Instagram que su relación con Berlingeri no es más que una amistad “muy cercana”.

“Ustedes no saben nada en verdad. Gabriela y yo somos initimos amigos. Somos best friends. Somos besties. Nadie sabe, solo dicen ‘ah Gabriel es tu novia, es tu esposa’.... Nadie sabe qué es Gabriela. Ahora mismo Gabriela y yo somos mejores amigos’. Si el día de mañana Gabriela quiere tener un novio, lo puede tener. Igual yo, si quiero una novia la puedo tener, porque somos mejores amigos. La gente y los programas hablan y me dan risa”, reveló durante el directo.