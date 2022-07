¡Más calor en el oeste de Texas!

Odessa, Texas (KTLE) - Esta noche habrá algunas tormentas dispersas en las Montañas Davis y Guadalupe, pero la gran mayoría de nosotros permaneceremos secos. Las mínimas nocturnas volverán a descender hasta los 70 grados.

De cara a los próximos días, no se esperan grandes cambios. Las temperaturas máximas del viernes y del fin de semana estarán entre los mediados altos 90′s y bajo cielos mayormente soleados y vientos del sur a 15 mph. Habrá algunos chubascos y tormentas aisladas el viernes y el sábado, pero las probabilidades seguirán siendo muy escasas de solo 10%.

De cara a la semana que viene y a la primera semana de agosto, no esperamos ninguna pausa en este verano tan caluroso. Las temperaturas máximas se situarán generalmente en torno a los 90º, rozando los 100º a veces. No habrá grandes posibilidades de lluvia, pero no se puede descartar alguna tormenta aislada a mediados de la semana. Estén atentos a las novedades.

