Laura Zapata niega conflicto con Thalía, pero aclara que ella no la mantiene

(TELEMUNDO ATLANTA).- La reconocida actriz de telenovelas y teatro Laura Zapata negó que tuviese algún conflicto con su hermana Thalía, o que ella no aportase dinero para pagar el funeral de su abuela, pero dejó bien claro que la cantante no la mantiene a ella ni tampoco necesita que lo haga.

Laura Zapata ofreció las declaraciones a los periodistas que acudieron a la iglesia San Agustín, en Ciudad de México, en el país azteca, donde se efectuó una misa por la memoria de su abuela Eva Mange, quien falleció el 25 de junio a los 104 años debido a varias complicaciones de salud.

“De alguna manera, desgraciada y desafortunadamente siempre hay personas que quieren sacar notas de una cosa tan dura y tan difícil. (…) De ninguna manera, absolutamente no. Yo soy la que no he presentado, yo soy la que no le he dicho: ‘oye, fíjate que gasté tanto, ¿cómo le hacemos?, ¿nos lo dividimos o qué hacemos?’”, expresó Laura Zapata al aseverar que no tiene conflictos con Thalía, a pesar de que habían surgido rumores que indicaban que estaba molesta porque la cantante no colaboró con los gastos del funeral de su abuela.

De hecho, según se apreció en un video de las declaraciones publicado en el canal de Imagen Entretenimiento en YouTube, Laura Zapata destacó que su hermana siempre fue puntual y aportó los recursos financieros para mantener a la abuela de ambas en óptimas condiciones.

“Ella cooperaba, fue muy puntual siempre en su propuesta económica”, admitió. Sin embargo, Laura Zapata aprovechó la ocasión para aclarar también que Thalía no la sustenta económicamente a ella. “(…) Quiero decirles que no me mantiene, que no vivo de ella, que no sé hacía al cien por ciento cargo de todos los gastos, porque ¡qué barbaridad! Entonces piensan que toda mi carrera…. pues es del aire”, expresó.

A su vez, la actriz de 65 años se refirió a quienes dicen que solo la cantante aportaba para la manutención de su abuela al comentar: “Eso lo dicen las personas mantenidas, que nunca han trabajado y que no saben que cuando uno trabaja, tiene una remuneración. Ya quisiera parar eso”.

Laura Zapata también contó que planea exhumar a su padre para que su cuerpo, junto al de su abuela, puedan ser trasladados y depositados en la iglesia Catedral, ya que era un deseo que siempre tuvo Eva Mange.