Una mujer de Midland encuentra un tesoro de 10,000 dólares en un bosque de Indiana

MIDLAND, Texas (KTLE) - A principios de este mes, una mujer de Midland y su equipo encontraron un tesoro por valor de diez mil dólares en un bosque de Indiana.

¿Te has preguntado alguna vez cómo es resolver pistas y buscar un tesoro enterrado?

Iliana Renteria no tiene que preguntárselo.

Ella realmente fue a la caza del tesoro y lo encontró.

Cuando uno piensa en un cazador de tesoros, puede pensar en un joven Clint Eastwood, o quizás en Nic Cage robando la declaración de independencia, o en uno de los cazadores de tesoros más famosos de todos los tiempos, Indiana Jones.

En realidad, la caza de tesoros no es tan hollywoodiense, pero eso no la hace menos emocionante.

Iliana Renteria se inició en la caza hace dos años, pero su primer intento no fue un éxito.

“Llegué a algo totalmente nuevo. Crees que es muy fácil, pero no lo es. Realmente no sabes en lo que te metes hasta que estás en ello. Pasé mi tiempo. Lo hacía por la noche porque ya estaba haciendo la escuela y estaba haciendo mi entrenamiento. No tenía mucho tiempo para trabajar en ello”.

Cuando se encontró con un anuncio en Facebook de “The Hunt”, decidió volver a intentarlo.

El creador de la cacería, Nick Owens, enterró seis cofres del tesoro por valor de diez mil dólares cada uno en lugares de todo el país y diseñó elaboradas pistas para que la gente resolviera y el cofre del tesoro.

Más de 400 participantes de todo el país compran una caja con seis tarjetas que tienen una pista inicial para cada lugar.

“No te va a hacer millonario. Pero es algo divertido. Te aseguro que te mantiene alerta. Alimenta tu cerebro. Es muy emocionante conocer gente nueva, conocer gente que no esperas encontrar en tu vida”.

Renteria no tardó en darse cuenta de que no sería capaz de buscar el tesoro ella sola, así que encontró un compañero.

Ella y su compañero se unieron entonces a otro grupo de seis personas, y fueron capaces de averiguar la ubicación de un tesoro.

Las pistas les llevaron a un bosque de Bloomington, Indiana, donde uno de los miembros del grupo se enfrentó a otro equipo.

Renteria dice que su equipo pasó noches enteras descifrando pistas en Internet.

Dice que la sensación cuando encontraron el tesoro hizo que todo el trabajo duro valiera la pena.

“Es una gran sensación porque al final del día te sientes como si mi esfuerzo, mi tiempo puesto en esto, me fuera devuelto de alguna manera”.

Además de cazar y encontrar el tesoro, Renteria me dice que disfruta de la comunidad de buscadores de tesoros que ha encontrado.

Dice que el equipo está a punto de comenzar otra cacería el sábado y que no puede esperar.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.