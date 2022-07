Thalía revela cómo lucha con la enfermedad de Lyme: “Todos los días es un reto levantarme”

(TELEMUNDO ATLANTA)- Para nadie es un secreto que Thalía padece la enfermedad de Lyme desde hace aproximadamente 14 años y, aunque no es un padecimiento mortal, sí tiene un impacto en la piel, el sistema nervioso, las articulaciones y el corazón.

Por esta razón, la actriz ha tenido que asumir tratamientos y un estilo de vida saludable, que le permita mejorar los efectos de sus síntomas. Sin embargo, recientemente, a través de un video en TikTok, Thalía confesó cuán difícil es lidiar cotidianamente con los efectos que esta rara enfermedad tiene en su cuerpo.

“Hay cosas que no se ven detrás de las personas. Las luchas personales que cada uno lleva día a día. En mi caso, por la enfermedad de Lyme, todos los días es un reto levantarme. Todo el cuerpo me duele siempre”, confesó la intérprete.

“Pero me impongo a mi cuerpo, con la fe en Dios y con la buena energía que le pongo a mi vida. En un par de horas por la mañana, con un par de cafés, el amor de mi marido y los besos de mis hijos, me levanto a dar lo mejor de mí y se me olvidan los dolores”, agregó.

Además, la cantante también aseguró que la fe la motiva a seguir adelante todos los días: “El cuerpo es solo un vehículo, el espíritu de Dios se mueve en mí”.

Sin duda, Thalía se ha convertido en un ejemplo se fortaleza y superación, que además ha aprovechado su condición para educar sobre esta enfermedad tan poco conocida.