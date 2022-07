Trágico: Madre hispana estranguló a sus 3 niños antes de quitarse la vida

DANBURY, Connecticut (WFSB/Gray News) - Tres niños y su madre fueron encontrados muertos en una casa en Danbury, Connecticut, el miércoles.

La policía los identificó como Sonia Loja, de 36 años; Junior Panjon, de 12; Joselyn Panjon, de 10; y Jonael Panjon de 5.

De acuerdo con la policía de Danbury, los niños parecían haber sido estrangulados. Se sospechó que la muerte de Loja fue asfixia por ahorcamiento.

Alrededor de las 6:30 la tarde del miercoles, los oficiales respondieron a una llamada en la que pedían acudir a la escena en la calle Whaley. La persona que hizo la llamada estaba llorando y se escuchaba angustiada.

Cuando llegaron, los oficiales entraron a la casa y encontraron a tres menores de edad sin vida.

Mientras realizaban una verificación adicional de la propiedad encontraron a una mujer muerta en un cobertizo en el patio trasero.

A la espera de una autopsia oficial, la policía dijo que los hallazgos preliminares indicaban que Loja estranguló a sus tres hijos antes de suicidarse. Sin embargo, la investigación continúa activa.

Los investigadores se enteraron de que la madre y los niños vivían en la residencia con otros dos adultos, que no se encontraban presentes cuando llegó inicialmente la policía. Ellos y otros miembros de la familia extendida fueron contactados e informados del incidente.

La policía dijo que el caso fue un incidente aislado y que la comunidad no está en peligro.

No se realizaron arrestos y dijeron que no parece haber ningún sospechoso. La policía estatal dijo que no estaba involucrada en la investigación.

La autopsia estaba programada para el jueves por la mañana en la Oficina del Médico Forense Jefe en Farmington.

“La oficina del alcalde y los departamentos de policía, bomberos, salud, educación, manejo de emergencias y salud de la ciudad, junto con Nuvance Health, han coordinado esfuerzos para brindar servicios a los familiares y amigos de los fallecidos”, dijo el capitán de la policía de Dunbury Mark Williams.

“Como este también es un incidente emocionalmente dañino para los socorristas, los servicios se han extendido al personal de seguridad pública que respondió a la escena. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y amigos de las víctimas”, agregó.

“Un hecho verdaderamente horrible ocurrió ayer en nuestra ciudad y lamentamos la trágica pérdida de vidas. En los próximos días, se brindarán servicios de asesoramiento y salud mental a través de la colaboración con las Escuelas Públicas de Danbury y la Ciudad de Danbury”, dijo por su parte el alcalde Dean Esposito. “Nuestra comunidad está afligida por las vidas inocentes que nos quitaron. Superaremos esto juntos”.

