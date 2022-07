El grupo de redes de Mujeres Fabulosas crece rápidamente en Odessa

ODESSA, Texas (KOSA) - Las Mujeres Fabulosas de Odessa, un grupo de redes para las mujeres de todos los ámbitos de la vida, podría ser el secreto mejor guardado de la Basin.

Hay grupos de networking de Mujeres Fabulosas en todo Texas, pero sólo llegó a Odessa hace seis meses.

El grupo ha pasado de 20 a más de 800 mujeres que se reúnen mensualmente para apoyarse mutuamente en sus negocios y compartir ideas.

Megan Powell, propietaria de una pequeña empresa, es una apasionada del empoderamiento de las mujeres en todo lo que hacen.

Dice que las Mujeres Fabulosas de Odessa son un espacio seguro para todas, desde propietarias de negocios hasta madres y profesionales.

Las mujeres conocen a nuevas amigas, hacen nuevos contactos de negocios y conocen a su familia. En un evento conocí a una prima que no conocía. Comparten ideas de negocio. Intercambian niñeras. Es algo muy bonito”, dice Powell.

Cada mes, el grupo se reúne en un lugar diferente para establecer contactos y disfrutar de la compañía de Mujeres Fabulosas.

La reunión de este mes es el próximo jueves en la boutique Pink Mint, donde celebrarán una rifa cuyos beneficios se destinarán al Harmony Home Children’s Advocacy Center.

“La comunidad necesita apoyo. La ayuda a la comunidad es enorme. Es una de mis pasiones. Siempre quiero devolver algo a la comunidad. Siempre, siempre, siempre se trata de eso. Harmony Home es especial para mí en mi corazón. Esas familias necesitan la ayuda”.

Powell dice que le ha sorprendido lo rápido que ha crecido el número de miembros del grupo.

Ya hay grupos de redes de Mujeres Fabulosas en Midland y Monahans, pero Powell espera que surjan aún más en toda la cuenca del Pérmico.

“Que todas las comunidades de la cuenca del Pérmico puedan estar representadas con mujeres poderosas y hermosas en todos los ámbitos de la vida. Ese sería uno de mis objetivos finales. Me encantaría ver una Fabulous Women de San Angelo, me encantaría ver una Fabulous Women de Pecos. Me encantaría ver Mujeres Fabulosas en Seminole, Andrews, La Mesa, Big Spring, Abilene y Eastland. Me encantaría ver eso”.

Si está interesado, es fácil unirse. Sólo tienes que buscar Fabulous Women of Odessa en Facebook.

