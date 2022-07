El actor mexicano Sergio Sendel es acusado por supuesto robo y venta de propiedades valoradas en millones

Sergio Sendel, actor mexicano y reconocido villano de diversas telenovelas, se encuentra envuelto actualmente en el centro de un gran escándalo después de que el empresario Jorge Reynoso, y su hermana Sylvia Paulette Prado, lo inculparan de presuntamente haber robado, invadido y vendido varias de sus propiedades valoradas en aproximadamente $2 millones y medio de dólares.

El pasado 26 de julio, el empresario confirmó lo que había publicado una revista sobre este caso. Además, reveló en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante que él había presentado una denuncia legal en contra del actor, pues este “se había adueñado de sus propiedades de forma ilegal”.

¿De qué están acusando Sergio Sendel? ¿Cómo comenzó todo?

Según Jorge Reynoso, al menos de seis de sus propiedades fueron supuestamente robadas por Sergio Sendel, por lo que llevaría esta denuncia hasta sus últimas consecuencias.

“Esto no es negociable. Ya están todos los escritos listos, ya está en todos los juzgados. Yo quiero que se ejecute por la vía penal y posteriormente la civil”, afirmó el empresario. Del mismo modo, indicó que una de estas seis propiedades había sido vendida por Sendel a la actriz y comediante, María Elena Saldaña:

“Es importante que la gente no se quede con lo que no le pertenece. Tenemos detectadas seis propiedades ─en este caso─. De hecho, en una de las propiedades, me dicen la dividieron a la mitad, en una estamos montando la fábrica de acrílicos y la otra mitad se la vendió a una actriz que le dicen ‘La Güereja’, María Elena Saldaña. Me da mucha pena, pero también está dentro de este asunto. Lo que se le viene, tiene dueño”, afirmó en esta entrevista.

Sergio Sendel niega las acusaciones: “Es de risa loca, no aparece ni un solo documento”

Según el mismo Gustavo Adolfo Infante, Sendel le escribió personalmente para negar estas acusaciones y aclarar todo el asunto. Incluso, afirmó no conocer a Reynoso de ninguna parte.

“Cien por ciento mentira. No sé ni de qué hablan, no conozco a nadie de los que hablan. No tengo la menor idea de lo que estará pasando detrás de esto, pero es falso”, afirmó.

“De verdad es de risa loca, no aparece ni un solo documento. La revista ─donde se publicó por primera vez este caso─, pues ya la conoces, privilegiando la venta a pesar del ridículo que hacen”, criticó el actor.

Por su parte, la hermana de Reynoso, Sylvia Paulette Prado, señaló que lamenta que la actriz, María Elena Saldaña, vaya a tener problemas legales por esto, pero que están dispuestos a cooperar con ella, si se declara compradora de buena fe y los apoya.

En este sentido sostuvo: “Vamos demostrar la educación y manera de ser en que fuimos criados... La palabra echar suena muy brusca, pero ella vive en la casa que era de mi papá, la cual tiene muchos recuerdos para mis primos y para mis tías”. Hasta el momento, ‘La Güereja’ no se ha manifestado al respecto.

