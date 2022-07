El Concilio de la Ciudad de Midland busca miembros para sus juntas y comisiones

MIDLAND, Texas (KTLE) - Si usted está interesado en participar en la ciudad de Midland, el Consejo de la Ciudad de Midland comenzará a aceptar solicitudes para más de 12 nuevos miembros de Juntas y Comisiones.

Con términos que expiran en septiembre, el consejo de la ciudad está buscando llenar 27 asientos.

La mayoría de los nuevos miembros serán asesores, pero algunos tienen funciones decisorias. Los miembros de las Juntas y Comisiones evalúan los problemas que sufre la comunidad.

A continuación, llevan sus recomendaciones al consejo de la ciudad, que es una forma importante de entrar a ayudar a la comunidad.

Lucy Sisniega-Hoyos, que forma parte de la Junta de la Cámara de Midland desde el año pasado, dice que ésta es la mejor manera de ayudar a la comunidad.

“Necesitamos más sangre nueva”, dijo Sisniega-Hoyos. “Necesitamos que más gente se involucre. Esta ciudad está creciendo y por el camino que llevamos hay que involucrarse”.

Sisniega dice que si los ciudadanos no se involucran en la mejora de la comunidad, no deberían quejarse cuando no están contentos con una decisión tomada.

También ha formado parte de juntas directivas en otras ciudades como McAllen y Mission Texas.

Algunas de las vacantes involucraron la planificación y el desarrollo del aeropuerto, el desarrollo de los ciudadanos y el asesoramiento del hotel/motel, la junta del distrito de tránsito urbano de Midland-Odessa y más.

El 2 de Septiembre es el último día para presentar una solicitud para ser considerado por el consejo. Puede rellenar una solicitud aquí.

