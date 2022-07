Evelyn Beltrán explota contra sus ‘haters’: “No voy a dejar que me falten al respeto”

(TELEMUNDO ATLANTA).- Desde su entrada a ‘La casa de los famosos’, Toni Costa se mantiene en boca de todo, debido a las revelaciones que ha hecho sobre su vida personal, donde han salido a relucir tanto su ex, Adamari López, como su nueva novia, Evelyn Beltrán.

Las confesiones del bailarín mexicano han puesto bajo el foco especialmente a su actual pareja, quien es blanco de críticas y comparaciones, a través de las redes sociales.

Recientemente, la mexicana explotó contra quienes creen que pueden opinar sobre su vida, sin conocerla. Por medio de su cuenta de Instagram, la guapa novia de Toni Costa envió un mensaje a todos sus “haters”.

“Este es mi Instagram y yo pongo lo que quiero. La gente piensa que porque uno es buena persona no voy a dejar que me falten al respeto y que me hablen mal. Ya basta”, declaró.

Del mismo modo, invitó a aquellos que no la quieren que la dejen de seguir en redes sociales, pues ella continuará publicando lo que quiera.

“Si no les gusta mi contenido hay un botón llamado ‘dejar de seguir’. Estoy cansada de las faltas de respeto y que opinen sobre mi vida”, agregó.

