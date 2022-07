‘No tienes derecho a juzgar a mi hijo’: madre de pistolero de Uvalde responde tras ser confrontada por la familia de la víctima

UVALDE, Texas (KWTX) - Nuevas imágenes obtenidas por CNN y Telemundo muestran a la familia de Amerie Jo Garza, una niña asesinada en la Escuela Primaria Robb, confrontando a la madre del atacante.

La madre responde que no tienen derecho a juzgar a su hijo, pero dice que entiende que su hijo era un “cobarde”. El intercambio ocurrió cuando un equipo de noticias de Telemundo caminaba con la madre, Adriana Martínez, luego de una reunión el martes por la noche para estudiantes en el pequeño pueblo.

“Lo siento. ¡No tienes derecho a juzgar a mi hijo! No, no lo haces. ¡No, no lo haces! ¡No! Que Dios los perdone a todos”, grita Martínez.

“Sé que mi hijo era un cobarde. ¿No crees que lo sé? ¡Lo sé! ¿No crees que llevo todo eso conmigo? ¿No crees que no lo sé? ¡Lo sé! ¡Y lo siento!”

El pistolero, Salvador Ramos, de 18 años, disparó y mató a 19 estudiantes y dos maestros en la escuela el 24 de mayo. Ramos fue asesinado a tiros por un equipo de la Patrulla Fronteriza tipo SWAT.

