Los residentes de los apartamentos para mayores de Midland sin agua

MIDLAND, Texas (KOSA) - Una falla en la tubería principal de agua ha ocurrido en un complejo de apartamentos para personas mayores en Midland, dejando a los residentes sin agua durante días.

Westridge Senior Apartments en Midland perdió toda el agua después de una rotura el lunes por la tarde. Los residentes de la tercera edad y sus familias están preocupados ya que siguen sin agua durante la ola de calor de una semana que ha estado golpeando el oeste de Texas.

“Hace demasiado calor para que la gente se quede sin agua, para empezar, y luego estamos alcanzando récords de entre 105 y 108″, dijo Patty Venske-Flud, una residente de Westridge Senior Apartments. “¿Cómo van a conseguir agua si no pueden conducir? ¿Cómo van a conseguir agua? Y dos galones no son suficientes. No pueden tirar de la cadena, no pueden ducharse, no pueden refrescarse”.

La madre de Cynthia Bogears, de 69 años, vive en el complejo. Dice que la mayoría de los residentes son discapacitados, no pueden conducir y algunos están postrados en la cama, lo que agrava su preocupación por la falta de agua esta última semana.

“Su seguridad significa el mundo para mí y cuando no puede proveerse de agua para hidratarse o ducharse, eso me preocupa”, dijo Bogears.

Venske-Flud dice que teme por sus compañeros de residencia que no pueden ir a buscar más que los dos galones de agua que se les ha proporcionado y ha estado comprobando cómo están sus vecinos.

“Ni siquiera se están ocupando de nosotros como deberían en un tiempo prudencial y eso es culpa de ellos, vergüenza para las empresas por no ocuparse de nosotros”, dijo Venske-Flud.

Robyn Edward, el vicepresidente de la gestión de la propiedad en MacDonald Property Management, dijo en un comunicado que están esperando las piezas de reparación de tuberías de agua para llegar desde Dallas el miércoles por la noche y esperan tener el problema resuelto el jueves.

“Sólo tienen que cuidar de nosotros tienen que arreglarlo pdq porque más vale que se alegren de que nadie haya muerto o haya sido hospitalizado”, dijo Venske-Flud.

Flud dice que no ha recibido una actualización formal sobre la falta de agua. Ella y su marido han estado conduciendo dos veces al día para comprar agua para aguantar hasta que se resuelva el problema.

