Dos hombres formalmente acusados por la muerte de los 53 migrantes en un camión

SAN ANTONIO (AP) — Dos hombres fueron acusados el miércoles en el caso de un camión con remolque encontrado el mes pasado con 53 migrantes muertos en San Antonio, dijeron las autoridades.

Un gran jurado federal en San Antonio acusó formalmente a Homero Zamorano Jr., de 46 años, y a Christian Martínez, de 28, ambos de Pasadena, Texas, de transportar y conspirar para transportar inmigrantes ilegalmente resultando en muerte. Cargos adicionales incluyen transportar y conspirar para transportar inmigrantes de manera ilegal, resultando en lesiones graves.

La condena por los cargos de muerte podría resultar en cadena perpetua, pero la Oficina del Fiscal General podría autorizar a los fiscales a solicitar la pena de muerte. Los cargos de lesiones corporales graves conllevan sentencias de hasta 20 años de prisión.

Homero Zamorano puede enfrentar la cadena perpetua o la pena de muerte (KWTX ONLY)

Ambos permanecen bajo custodia federal sin fianza en espera de juicio. El abogado de Martínez, David Shearer de San Antonio, se negó a comentar sobre las acusaciones. No hubo respuesta del abogado de Zamorano a un mensaje enviado por The Associated Press.

En el camión viajaban 67 personas que intentaban cruzar la frontera desde México, terminando en la tragedia más mortífera de contrabando de migrantes. Entre las victimas se encontraban 27 de México, 14 de Honduras, 7 de Guatemala y 2 de El Salvador, según el jefe del Instituto Nacional de Migración de México, Francisco Garduño.

El incidente ocurrió en una carretera remota de San Antonio el 27 de junio. Los policías detuvieron a Zamorano en la escena después de encontrarlo escondido en una maleza cercana, según un comunicado de la Oficina del Fiscal Federal. Una búsqueda del teléfono celular de Zamorano reveló llamadas con Martínez sobre el viaje de contrabando.

Un video de vigilancia mostró que el conductor del camión que pasaba por un puesto de control de la Patrulla Fronteriza coincidía con la descripción de Zamorano, según la acusación. Una sobreviviente, una guatemalteca de 20 años, dijo a The Associated Press que los contrabandistas habían cubierto el piso del tráiler con lo que ella cree que era caldo de pollo en polvo, aparentemente para despistar a los perros en el puesto de control.

