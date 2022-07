Los West Texas Warbirds emiten un comunicado tras la noche del Sábado

ODESSA, Texas (KTLE) - Con alrededor de diez minutos en el reloj en el cuarto trimestre, una melé estalló.

El presidente Leif Kertis se unió al equipo y la organización emitió su primera declaración desde los acontecimientos del sábado por la noche.

“Lo que ocurrió al final del partido de anoche fue vergonzoso, lamentable e inexcusable”, dijo Kertis, presidente de los West Texas Warbirds. “Independientemente de todo lo que se diga en adelante, queremos pedir disculpas a la gente de Odessa por lo que presenciaron anoche y también a la gente de la cuenca del Pérmico”.

Son muchas las preguntas que surgen sobre las medidas de seguridad que se tomarán en el futuro entre los jugadores y los aficionados.

“Hemos pasado esta mañana estudiando cómo podemos cambiar las cosas, ya sea haciendo un acceso más directo a los vestuarios de los equipos en lugar de tener que cruzar. también cortando el acceso de los aficionados a esa zona. ya hemos hablado de mover las plataformas, simplemente de tener esa separación de aficionados y jugadores”, dijo Kertis.

Una imagen que ha captado la atención de mucha gente es la de un hombre balanceando una silla a la cabeza de uno de los jugadores de la Prime, que plantea preguntas en la mente de mucha gente.

“De ninguna manera esa persona está asociada con los Warbirds, no es personal, no es entrenador, no es jugador, quiero dejar eso 100% claro”, dijo Kertis.

La oficina delantera busca ayudar a la aplicación de la ley con todos los detalles relacionados con el incidente.

“Estamos trabajando con el coliseo, y el departamento del sheriff, y la policía de Odessa como sea necesario para obtener una investigación con lo que pasó, identificar cualquier brecha”, dijo Michael Kertis. Copropietario de West Texas Warbirds.

Para Leif Kertis, seguirá apoyando a su equipo y cree en lo que son”.

“Estos chicos tienen un gran carácter. Como he dicho, esto no es indicativo de esta organización en absoluto”, dijo Kertis.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.