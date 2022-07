Anitta revela que ya será operada para tratar el trastorno que la hace “morir de dolor”

(TELEMUNDO ATLANTA).- Luego de ser diagnosticada con endometriosis, un trastorno que puede ser muy doloroso para las mujeres que lo sufren, Anitta anunció a sus seguidores, desde el hospital, que por fin va a ser operada para tratar su condición.

La cantante brasileña contó a través de varios tuits que la estaban preparando para entrar a la cirugía. “Para todos mis amigos que me han mandado mensajes preocupados por mi salud. Se me olvidó explicarlo en inglés, solo lo dije en portugués, lo siento. Llegué de la gira directo al hospital para iniciar los preparativos de una cirugía que me haré tan pronto mi cuerpo esté preparado”, anunció la intérprete de “Envolver”.

En un tuit posterior, Anitta siguió dando detalles sobre la operación: “La cirugía ya estaba programada antes de que empezara la gira. Tengo algo que se llama ENDOMETRIOSIS (muy común en millones de mujeres en el mundo pero no se habla tanto como debería). Estoy bien siendo muy bien cuidada y mantendré a todos informados”, escribió antes de firmar con “Mucho amor”.

La cantante publicó por primera vez sobre su endometriosis el pasado 8 de julio, en una serie de tuits en los que criticaba a los médicos que malinterpretaron sus síntomas. “La endometriosis es muy común entre las mujeres”, explicó.

“Tiene varios efectos secundarios, diferentes en cada cuerpo. Pueden extenderse a la vejiga y causar un dolor insoportable al orinar. Hay varios tratamientos. El mío tendrá que ser quirúrgico”. Y continuó: “Este es mi llamamiento para que haya más información para las mujeres. Más acceso, más interés general en el cuidado del cuerpo femenino para que seamos libres y podamos cuidarnos”.

Anitta confesó que los dolores eran tan fuertes que afectaban su rendimiento sobre el escenario y su calidad de vida: “Le dije a mi querido amigo, el doctor Ángel, que lo lleva todo allí, que me muero de dolor con frecuencia”.