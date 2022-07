Un juez se equivoco al desestimar demanda contra oficiales acusados ​​de muerte de un recluso

WACO, Texas (KWTX) - Un tribunal de apelaciones dictaminó que un juez federal de Waco se equivocó al desestimar una demanda contra dos carceleros del condado de Coryell que aplicaron fuerza en la parte inferior de la espalda y el cuello de la reclusa hasta que murió en octubre de 2017.

En una opinión de 14 páginas emitida la semana pasada, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. revocó un fallo del juez de distrito de EE. UU. Alan Albright, de Waco, que otorgó una moción de juicio sumario que desestimaba la demanda contra el condado de Coryell y los carceleros Steven Russell Lovelady y Wesley Harland. Pelfrey.

El fallo, emitido por un panel de tres jueces de la corte federal de apelaciones, restablece la demanda de derechos civiles y devuelve el caso a la corte de Albright en Waco.

John Fairchild y Susie Fairchild, los padres de la ex reclusa de la cárcel del condado de Coryell, Kelli Leanne Page, presentaron la demanda federal alegando violaciones de fuerza excesiva en 2019. Albright sostuvo que no se produjeron violaciones constitucionales y desestimó el caso. Sin embargo, el panel de tres jueces dictaminó que “ver los hechos a favor de los demandantes permitiría al jurado encontrar que los carceleros usaron fuerza excesiva. Y que los carceleros siguieran aplicando la fuerza durante más de dos minutos después de que Page fuera sometido violaría una ley claramente establecida. Por lo tanto, invertimos”.

En un resumen del caso, los jueces escribieron que Page, de 46 años, que tenía “graves problemas de salud mental y dolencias físicas”, había estado en la cárcel del condado de Coryell durante varios meses cuando se despertó y comenzó a dar golpecitos con su cepillo para el cabello en la cabeza. puerta de la celda alrededor de las 7:50 a.m.

“Lo que sucedió durante la próxima hora es en gran medida indiscutible”, escribieron los jueces.

Lovelady y Pelfrey no querían que el ruido molestara a los demás en el pasillo, por lo que Pelfrey habló con Page durante unos 10 minutos. Según los informes, Page le dijo a Pelfrey que iba a apuñalarlo en el ojo con el cepillo para el cabello, según la opinión.

Unos 15 minutos después, comenzó a tocar la puerta nuevamente y Lovelady le pidió que retrocediera hasta la ranura de comida para poder esposarla. Cuando ella no obedeció, Lovelady usó gas pimienta, lo que provocó que Page, que medía 5′6 ″ y pesaba 220 libras, se retirara a la pared del fondo de la celda. Lovelady, descrita en el dictamen con un peso de 230, y Pelfrey, que pesaba 390, ingresaron a la celda a las 8:30 a.m., según el dictamen.

Lovelady roció la cara de Page con gas pimienta tres veces más. Trató de protegerse la cara con una sábana mientras aún sostenía el cepillo. Lovelady dio un paso hacia Page preparándose para esposarla, dice el resumen del incidente de la corte.

“Lo que sucedió después, un lapso de unos pocos minutos que terminó con la muerte de Page, es muy discutido”, según la opinión. “Los demandantes dicen que Lovelady ‘golpeó (a Page) contra el suelo’. Lovelady testificó que él ‘intentó darle la vuelta y de repente soltó el fregadero’, lo que provocó que cayera al suelo”.

Una vez que Page estuvo en el suelo, se produjo un forcejeo cuando los carceleros intentaron esposarla. Page estaba acostada boca abajo con las manos esposadas a la espalda, y Lovelady estaba sentado encima de ella con la rodilla sobre su espalda, según la opinión. Pelfrey presionó su antebrazo contra su cuello.

“Page se mantuvo boca abajo de esta manera durante más de dos minutos”, afirma la opinión de los jueces. “Los carceleros dieron la vuelta a Page para encontrarla inconsciente. Intentaron administrar reanimación cardiopulmonar hasta que el ayudante del sheriff los relevó. Poco después, Page fue declarado muerto”.

Al emitir el juicio sumario, Albright dictaminó que el uso de la fuerza por parte de los carceleros fue razonable. La fuerza contra un detenido preventivo es “excesiva” y viola la Enmienda 14 cuando la fuerza fue objetivamente irrazonable, según la opinión de la corte de apelaciones.

Albright concluyó que todos los factores, excepto la extensión de la herida, favorecían a los carceleros. Determinó que la amenaza de perturbación de Page no dejaba a los carceleros otra opción que entrar en la celda y sujetarla. Ella rechazó las órdenes y se resistió a ser esposada, luego cayó accidentalmente al suelo, concluyó Albright.

Ella siguió resistiéndose, pateó y mordió a los agentes y les quitó las esposas. Determinó que los oficiales no podían recuperar el control de la situación hasta que la inmovilizaron en el suelo y la esposaron, dice la opinión, citando las conclusiones de Albright, incluida una afirmación de que los carceleros no pusieron ningún peso sobre ella.

“Sobre esa interpretación de los hechos, nos inclinaríamos a estar de acuerdo con el tribunal de distrito en que la fuerza fue razonable”, escribió el panel. “Pero la opinión del tribunal de distrito no es la única opinión que un jurado podría tomar de la evidencia. Aunque la razonabilidad en los casos de fuerza excesiva se ve desde la perspectiva del oficial, eso no significa que aceptemos automáticamente su testimonio sobre lo que sucedió”.

La opinión de la corte de apelaciones dijo que hay tres disputas fácticas importantes que deben ser decididas por un jurado: cómo Page terminó en el piso, una determinación sobre el nivel de fuerza utilizado durante la lucha y el nivel de fuerza que usaron los carceleros durante los minutos finales de su vida.

Pelfrey testificó que el video hace que parezca que tiene el codo en la nuca de Page, aunque negó que eso fuera lo que sucedió. El video muestra a Lovelady sentada a horcajadas sobre la espalda de Page después de haberla esposado.

“El incidente comenzó como una perturbación de ruido no violento y Page no hizo ningún movimiento hacia los carceleros antes de que Lovelady la inmovilizara en el suelo”, afirma la opinión del 5to Circuito. “Para cuando Pelfrey aplicó presión en el cuello de Page unos minutos más tarde, estaba inmovilizada en posición prona y casi no representaba ningún riesgo”.

Derechos de autor 2022 KWTX. Reservados todos los derechos.