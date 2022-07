Giselle Blondet rompe el silencio sobre su larga ausencia en ‘La mesa caliente’: “Son cosas que pasan”

(TELEMUNDO ATLANTA).- La semana pasada el programa ‘La mesa caliente’ estuvo marcado por la inesperada ausencia de una de sus conductoras, Giselle Blondet, hecho que provocó inquietud entre la audiencia, que desconocía las razones.

La preocupación por conocer lo que ocurría fue aumentando a lo largo de los días, debido a que Blondet estuvo también ausente en sus redes sociales. En este punto, muchos comenzaron a generar algunas especulaciones; sin embargo, más tarde fue ella misma quien develó lo que estaba pasando.

A través de una emisión en directo en su cuenta de Facebook, la actriz y presentadora explicó los motivos de su ausencia en el estudio.

“Decidí juntarme con ustedes un ratito para contarles lo que me pasó la semana pasada, la razón por la cual no pude ir a trabajar. Fue algo sorpresivo, sobre todo para mí”, comenzó Blondet. “Son cosas que pasan y uno tiene que manejar las situaciones que aparecen en el camino, sea cual sea”.

“Imagínense ustedes que yo que me cuido tanto, que soy una exagerada, resulta que me dio covid por segunda vez”, informó la también empresaria. “La verdad es que yo no me hubiera dado cuenta que tenía covid si no hubiera sido gracias a que en Telemundo nos tenemos que hacer la prueba de covid constantemente”.

La presentadora de televisión de Telemundo aseguró que, debido a que está vacunada, apenas sintió los síntomas. Según informó, solo presentó dolor de cabeza, congestión y un poco de dolor de garganta.

Además, resaltó el hecho de que la primera vez que contrajo coronavirus tuvo síntomas peores, de modo que en esta última semana pudo afrontarlo sin mucha inquietud.

“Yo pienso que me ayudó porque esta vez lo sentí menos que la primera vez que me dio”, aseveró. “Fue como un catarro, era mucha congestión, dolor de cabeza, por un día me dolió un poquito la garganta, pero se me quitó rápido”.

Afortunadamente, la conductora se ha sometido ya a otras pruebas que resultaron negativas, de modo que ha podido regresar al trabajo este lunes.

“Esta mañana fui con los dedos cruzados al canal porque si me llega a dar positivo entonces no hubiera podido trabajar esta semana tampoco”, aseveró.

