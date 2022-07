Una mujer de Midland muere en un accidente durante la madrugada

MIDLAND, Texas (KTLE) - Una persona murió en un accidente la noche del Miércoles en Midland.

La policía de Midland dice que el Miércoles alrededor de las 10:40 p.m., los oficiales fueron enviados a la intersección de S. Big Spring St. y W. New Jersey Ave. en referencia a un choque de dos vehículos.

Los investigadores del accidente dicen que un Chevrolet Spark blanco 2020 estaba viajando hacia el oeste en la cuadra 300 de W New Jersey Ave. El vehículo no se detuvo en la señal de alto en la intersección de W New Jersey Ave. y S Big Spring St. El vehículo entonces golpeó una camioneta roja GMC Sierra 2015 que viajaba hacia el norte en el bloque 1100 de S Big Spring St. El Chevrolet Spark luego se desvió hacia el norte y se estrelló contra un pequeño árbol.

La conductora del Chevrolet, Wanda Kendrick, de 67 años de edad, fue transportada al Hospital Midland Memorial por EMS con lesiones que amenazan la vida y más tarde murió debido a sus lesiones.

Se ha notificado a los familiares.

