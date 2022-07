Madre de Shakira cuenta lo que opina sobre el futuro de la relación de su hija y Piqué

(TELEMUNDO ATLANTA).- Luego de la separación de Shakira y Gerard Piqué, la cantante colombiana ha estado en la mira de los paparazzi, principalmente de España, donde están atentos a cualquier novedad en su vida personal.

Ante el hermetismo de la intérprete, los medios de comunicación también han estado detrás de sus familiares y, esta semana, abordaron a su madre, Nidia Ripoll, a quien le preguntaron si le gustaría que Shakira y Piqué se reconciliaran.

“Si eso es lo que ellos quieren, lo que les haga feliz”, fue la sincera respuesta de doña Nidia.

La periodista de Europa Press también le preguntó por la salud de su marido, William Mebarak, tras el accidente doméstico que le provocó un fuerte golpe en la cabeza, a lo que respondió: “Ahí está, mejorando día a día, gracias a Dios. Gracias por preguntar”.

Ante las especulaciones sobre las intenciones de Shakira de mudarse a Miami, algo que aparentemente no apoya Gerard Piqué, la madre de la cantante aseguró no estar al tanto de las intenciones de su hija al respecto: “Yo tampoco lo sé, ni me lo ha dicho, ni se lo he preguntado, ni se me ha ocurrido. Se lo preguntaré a ella”.

Cabe recordar que, más allá de lidiar con las consecuencias de su separación, la familia de Shakira se encuentra enfocada principalmente en la recuperación de Don William, quien ha tenido que emprender un larga recuperación, que incluye terapias y recurrentes evaluaciones.

De hecho, recientemente la artista colombiana dejó en vilo a sus seguidores al publicar una serie de fotos con su padre William Mebarak y sus dos hijos, Milan y Sasha para enviarle fuerzas en este difícil momento. “Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo harás de nuevo. Te queremos”, escribió.

