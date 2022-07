Anitta confiesa que sufre una dolorosa enfermedad que a los médicos les costó diagnosticar

(TELEMUNDO ATLANTA).- Anitta es una de las cantantes latinas más populares del momento; sin embargo, un asunto está perturbando su tranquilidad. Recientemente, la cantante brasileña se sinceró, a través de sus redes sociales, sobre los problemas de salud que han afectado su rendimiento sobre el escenario y su calidad de vida.

La intérprete contó a sus seguidores que fue diagnosticada con endometriosis, un trastorno que puede ser muy doloroso para las mujeres que lo sufren y que afecta comúnmente a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis. Como tratamiento para su condición, explicó que deberá someterse a una cirugía y, por ello, tendrá que suspender todas sus presentaciones hasta que pueda recuperarse por completo.

De acuerdo a la estrella de 29 años, su diagnóstico se produce después de que los médicos anteriores que consultó interpretaran mal sus síntomas.

Por eso, la intérprete aprovechó la oportunidad para generar consciencia sobre esta condición poco visibilizadada. “Tenemos que hablar de la endometriosis”, tuiteó. “¿Alguien además de mí sufre de cistitis recurrente y ha probado todas las medicinas, técnicas, láser, botox, etc., para no morir de dolor 24 horas después de un acto sexual?”, preguntó.

La cantante contó que las respuestas que buscaba llegaron finalmente cuando habló con un médico mientras cuidaba a su padre en el hospital, cuando este recibía tratamiento por un cáncer de pulmón. “Fui a quedarme con mi padre en el hospital (...). Le dije a mi querido amigo, el doctor Ángel, que lo lleva todo allí, que me muero de dolor con frecuencia”.

Tras la conversación, el médico le hizo unas pruebas y comprobó que no había ninguna bacteria, desmintiendo así su anterior diagnóstico de cistitis.

Anitta también dedicó tiempo a llamar la atención de algunas publicaciones que reportaron sus síntomas e hicieron suposiciones para pescar audiencia. “Una vez, dije en un podcast o en alguna otra entrevista que sufría una terrible cistitis de luna de miel”, contó.

Para su sorpresa, su comentario llegó a los titulares y empezó a ver artículos que explicaban “cómo evitar la cistitis de Anitta”.

“Decían que la higiene es fundamental”, dijo. “El uso del preservativo, orinar después de tener relaciones sexuales, beber mucha agua, y otras cosas que en mis nueve años de sufrimiento estaba cansada de escuchar”. Y continuó: “Créeme. El dolor es tan fuerte que quieres hacer TODO para que desaparezca”.

“Cuando leí estas historias, pensé: ‘¿Esta gente me examinó sin que yo lo supiera? ¿Están diciendo que no tengo higiene? ¿Insinuaban que no uso métodos anticonceptivos?”, preguntó.

“¿Falta de higiene? No. ¿Falta de preservativos? No. ¿Falta de agua? No. ¿Falta investigar a fondo todas las variables que cada cuerpo puede responder a una anomalía? SÍ”, escribió.

Anitta confesó en Twitter que este transtorno le ha impedido disfrutar este exitoso momento, “en la cima de los acontecimientos más increíbles de mi vida, uno tras otro, como una ráfaga de bendiciones”.

