Regresa triple dígito a gran parte del Oeste de Texas

Midland, Texas (KTLE) - Hoy jueves hará más calor. Disfrute de la mañana, cuando las temperaturas aún serán placenteras, porque se va a calentar rápidamente. Las temperaturas máximas alcanzarán cerca de 100 grados en Midland-Odessa bajo cielos brillantes y soleados. Una vez más, es probable que se produzcan algunas tormentas en el oeste, pero las posibilidades son muy escasas en el Permian Basin.

El calor de tres dígitos no se detiene ahí. Las temperaturas altas se mantendrán cerca de los 100 grados cada día desde el viernes hasta el lunes también. Afortunadamente, no se batirá ningún récord de temperatura durante este periodo, pero, no obstante, será sofocante.

Las temperaturas descenderán unos pocos grados a mediados de la próxima semana, y las posibilidades de lluvia aumentarán un poco. Pero no se esperan lluvias generalizadas por el momento. Estén atentos a las novedades.

Recuerde sintonizar Su Noticiero Telemundo 20 para los más sobresaliente del clima local.

