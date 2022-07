La policía de Midland despejó la escena en Country Club Drive el Martes

MIDLAND, Texas (KTLE) - El equipo de Su Telemundo 20 estuvo en la escena en la cuadra 4700 de Country Club Drive y confirma que la policía comenzó a despejar la escena justo después de las 5 p.m. del Martes.

La ciudad de Midland confirma que el MPD estaba siendo cauteloso cuando fueron llamados a una residencia después de que un hombre y una mujer se metieran en una pelea verbal. El hombre resultó no estar más en la casa.

La policía de Midland estuvo en la escena durante más de dos horas. No hubo disparos. Por el momento no se han realizado detenciones. No se informó de ningún herido.

La policía de Midland estaba respondiendo a un sujeto atrincherado.

Esta historia se actualizará con más detalles a medida que se conozcan.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.