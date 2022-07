Familia de Texas de bombero asesinado demanda agencia de viajes y complejo mexicano

CONDADO TARRANT, Texas (CBSDFW) - La familia del bombero asesinado de Arlington, Elijah Snow, está demandando al complejo mexicano donde fue asesinado el 19 de Julio de 2021, junto con una agencia de viajes local.

Elijah y su esposa Jamie Lynn Snow estaban celebrando su décimo aniversario en el Royalton Chic Cancún Resort & Spa cuando supuestamente secuestraron y asesinaron al padre de dos hijos.

Jamie busca más de $1 millón en la demanda, presentada contra la agencia de viajes con sede en Mansfield Let’s Go On Vacay, el Royalton Chic Hotel Resort & Spa en Cancún, Blue Diamond Hotels and Resorts, Inc. y Sunwing Travel Group, una agencia de viajes de propiedad privada. empresa con sede en Toronto, Canadá.

Let’s Go On Vacay proporcionó a los Snow hoteles y resorts para elegir en Cancún, según la demanda.

Eligieron el Royalton Chic Hotel Resort propiedad de Spa Blue Diamond, además de más de 45 otros resorts ubicados en varias islas y países del Caribe y México. Blue Diamond Resorts es una subsidiaria que es propiedad total o está controlada por Sunwing.

El incidente ocurrió en la primera noche de la pareja en el resort inclusivo en la franja de hoteles frente a la playa en un popular destino turístico de Cancún.

Según la demanda, la pareja llego al resort antes de que su habitación estuviera lista. La recepción les dio unas pulseras que podían usar para comprar bebidas. A las 10 de la mañana fueron a la piscina y socializaron con otros turistas, muchos de los cuales eran de Texas.

Según la demanda, “A medida que avanzaba el día, los cantineros del hotel servían y animaban a la mayoría de los huéspedes a consumir tragos de licor fuerte que se repartían a voluntad sin tener en cuenta la seguridad de los huéspedes. En muchos casos, el cantinero del hotel no solo sirvió estos tragos, sino que alentó a los clientes a intoxicarse extremadamente.”

A las 4 de la tarde, a la pareja se les dio acceso a su habitación. Entraron, se cambiaron y regresaron al bar de la piscina. “Nuevamente, los Snow continuaron tomando bebidas alcohólicas provistas por el mismo bar que les había estado sirviendo desde las 10 de la mañana,” alega la demanda.

Alrededor de las 7 de la tarde los Snow regresaron a su habitación y se cambiaron de ropa para reservar una cena en el restaurante de temática japonesa del resort. Durante la cena, a los Snow se les sirvió una botella de sake japonés. Esta fue la única bebida alcohólica facturada en la cuenta del hotel o rastreada como consumida por la pareja, según la demanda. Después de la cena, los Snow caminaron hasta un bar de martini ubicado en el mismo piso donde cada uno pidió un martini. Poco después, se trasladaron al Lobby Bar donde nuevamente les sirvieron bebidas alcohólicas.

A las 8:40 de la tarde, Jamie le dijo a Elijah que estaba cansada por el viaje y que se dirigía a su habitación de hotel. Elijah dijo que iba a terminar su bebida y luego regresaría a su habitación. Esto no era inusual, ya que estaba acostumbrado a trabajar largas horas como bombero. Pero Jamie estaba exhausta por el largo día de viaje, según la demanda. Tomó un ascensor hasta su habitación y se fue a dormir.

El complejo cuenta con numerosas cámaras de vigilancia ubicadas en todas partes, según la demanda. Las cámaras son claramente visibles en las entradas y salidas del hotel y en todas las áreas comunes del hotel. Sin embargo, muchas de las cámaras de seguridad no funcionaban o no funcionaban correctamente esa noche.

Meses después de la muerte de Elijah, se obtuvieron imágenes de la cámara luego de múltiples solicitudes frustrantes facilitadas por la Oficina del Consulado de los Estados Unidos.

Minutos después de que Jamie salió del bar, las imágenes de video muestran claramente a Elijah entrando en el ascensor en el que Jamie acababa de entrar en un vagón de ascensor segundos antes. Supuestamente muestra a Elijah, que parece estar intoxicado, tropezando a través del banco de ascensores presionando los botones de llamada del ascensor. Sin una respuesta inmediata del ascensor, camina hacia el extremo opuesto del banco de ascensores y comienza a subir una escalera circular dentro del frente del hotel.

Este es el último video de vigilancia en el que se ve a Elijah con vida, según la demanda.

No se encontró ni se entregó ningún otro video de Elijah al Departamento de Policía de Cancún, la Oficina del Fiscal General de México, la Oficina del Consulado de los Estados Unidos o, a su ahora viuda, Jamie, alega la demanda. Tampoco se proporcionaron imágenes que mostraran a Elijah saliendo de la propiedad o caminando por las áreas del vestíbulo del hotel.

Jaime se fue a dormir esa noche, solo para despertarse a las 3:30 de la mañana y descubrir que su esposo no había regresado a su habitación.

Desde las 5 de mañana hasta las diez de la mañana, Jamie notificó repetidamente al personal del hotel a través de WhatsApp que no podía encontrar a su esposo. Se comunicó con los empleados del hotel y les pidió repetidamente que se pusieran en contacto con la policía o las autoridades para ayudar a encontrar a Elijah.

Una autopsia posterior realizada por la Dirección de Servicios Periciales de México mostró que Elijah ya estaba muerto cuando Jamie comenzó a buscarlo, ubicando la hora de su muerte a las 5 a.m. de esa mañana.

