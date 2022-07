Nuevo informe detalla oportunidades perdidas para detener el tiroteo de Uvalde

AUSTIN, Texas (AP) — Un oficial de policía armado con un rifle vio al hombre armado en la masacre de la escuela primaria Uvalde caminar hacia el edificio, pero no disparó mientras esperaba el permiso de un supervisor, según una crítica general publicada el miércoles en el respuesta táctica a la tragedia de Mayo.

Algunas de las 21 víctimas en la escuela primaria Robb, incluyendo 19 niños, posiblemente “podrían haberse salvado” el 24 de Mayo si hubieran recibido atención médica antes mientras la policía esperó más de una hora antes de irrumpir en el aula de cuarto grado, encontró una revisión realizada por un capacitador centro de la Universidad Estatal de Texas para situaciones de tirador activo.

El informe es otra evaluación condenatoria de cómo la policía no aprovechó las oportunidades que podrían haber salvado vidas en lo que se convirtió en el tiroteo escolar más mortífero en los Estados Unidos desde la masacre en la escuela primaria Sandy Hook en el 2012.

“Un oficial razonable habría considerado esta una situación activa e ideado un plan para abordar al sospechoso”, se lee en el informe publicado por el programa de Capacitación de Respuesta Rápida para el Cumplimiento de la Ley Avanzada de la universidad.

Los autores del informe de 26 páginas dijeron que sus hallazgos se basaron en videos tomados de la escuela, cámaras corporales de la policía, testimonios de oficiales en la escena y declaraciones de investigadores. Entre sus hallazgos:

— Parecía que ningún oficial que esperaba en el pasillo durante el tiroteo probó nunca si la puerta del salón de clases estaba cerrada con llave. El jefe de la agencia de policía estatal de Texas también criticó a los oficiales en la escena por no revisar las puertas.

— Los oficiales tenían “armas (incluidos rifles), chalecos antibalas (que pueden o no haber sido calificados para detener rondas de rifle), entrenamiento y respaldo. Las víctimas en las aulas no tenían ninguna de estas cosas”.

— Cuando los oficiales finalmente entraron al salón de clases a las 12:50 p.m. —más de una hora después de que comenzara el tiroteo— no estaban mejor equipados para enfrentarse al pistolero de lo que habían estado hasta ese momento.

— El “comando efectivo de incidentes” nunca parece haberse establecido entre las múltiples agencias de aplicación de la ley que respondieron al tiroteo.

El pistolero, un joven de 18 años con un rifle semiautomático tipo AR-15, ingresó al edificio a las 11:33 a.m. Antes de eso, un policía de Uvalde, a quien el informe no identificó, vio al pistolero portando un rifle. hacia la entrada del pasillo oeste. El oficial le pidió permiso a un supervisor para abrir fuego, pero el supervisor “o no escuchó o respondió demasiado tarde,” según el informe.

Cuando el oficial se volvió hacia el pistolero, ya había entrado “sin cesar”, según el informe.

El informe es una de las múltiples revisiones de investigación lanzadas después del peor tiroteo en una escuela en la historia de Texas. Un comité formado por legisladores de Texas también entrevistó a más de 20 personas, incluidos oficiales que estuvieron en el lugar, a puerta cerrada durante varias semanas. No está claro cuándo publicarán sus hallazgos.

Sigue el testimonio del mes pasado en el que el coronel Steven McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo al Senado estatal que la respuesta de la policía fue un “fracaso abyecto”. Echó la culpa en particular al jefe Pete Arredondo y dijo que, como comandante en la escena, el jefe de policía de las escuelas de Uvalde tomó “decisiones terribles” e impidió que los oficiales confrontaran al pistolero antes.

Arredondo ha tratado de defender sus acciones, diciéndole al Texas Tribune que no se consideraba el comandante a cargo de las operaciones y que asumió que alguien más había tomado el control de la respuesta policial. Dijo que no tenía las radios de la policía y del campus, pero que usó su teléfono celular para pedir equipo táctico, un francotirador y las llaves del aula.

Según el informe publicado el miércoles, Arredondo y otro policía de Uvalde pasaron 13 minutos en el pasillo de la escuela durante el tiroteo discutiendo opciones tácticas, si usar francotiradores y cómo entrar por las ventanas del salón de clases.

“También discutieron quién tiene las llaves, probar las llaves, la probabilidad de que la puerta esté cerrada con llave y si los niños y los maestros están muriendo o muertos”, se lee en el informe.

McCraw dijo que la policía tenía suficientes oficiales y poder de fuego en la escena de la masacre de la escuela Uvalde para haber detenido al pistolero tres minutos después de que ingresó al edificio, y habrían encontrado la puerta del salón de clases donde estaba escondido si se hubieran molestado. revisalo.

Un abogado de Arredondo y una vocera del departamento de policía de la ciudad de Uvalde no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Arredondo está en licencia administrativa de su trabajo en el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde y renunció a su cargo como concejal la semana pasada.

Los líderes públicos, incluido el gobernador de Texas, Greg Abbott, inicialmente elogiaron la respuesta policial en Uvalde. Abbott dijo que los oficiales reaccionaron rápidamente y corrieron hacia los disparos con un “coraje asombroso” para eliminar al asesino y así salvar vidas. Más tarde dijo que lo engañaron. En los días y semanas posteriores al tiroteo, las autoridades dieron relatos contradictorios e incorrectos de lo sucedido. Las consecuencias han generado recriminaciones y divisiones entre las autoridades locales y estatales. El martes, el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, y el senador estatal, Roland Gutiérrez, publicaron una carta en la que le pedían a Abbott que traslade la administración de un fondo de ayuda a las víctimas de la oficina del fiscal local al Departamento de Manejo de Emergencias de Texas. Escribieron que han recibido numerosas quejas sobre la fiscal de distrito Christina Mitchell Busbee, “incluida la falta de entrega oportuna de los recursos de compensación de las víctimas a quienes los necesitan”.

La oficina de Busbee se negó a comentar el Miércoles.