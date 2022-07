CBS7 y Telemundo 20 presentaron el Firecracker Fandango en Odessa

ODESSA, Texas (KTLE) - Después de un descanso de dos años, el Firecracker Fandango regresó a la ciudad de Odessa el Sábado.

Hannah Burbank, de CBS7, y Patsy Casas, de Telemundo 20, fueron las presentadoras del evento.

El evento ocupó diez cuadras en el centro de Odessa y cada cuadra tenía diferentes actividades como pintura de caras, casas inflables, camiones de comida, un espectáculo de coches, y música en vivo para disfrutar.

Una voluntaria del Firecracker Fandango habló con Su Telemundo 20 y mencionó que este evento significa el mundo para ella.

“Vine aquí cuando era más joven, un niña, y fue muy divertido porque había un montón de cosas diferentes. Este es el más grande que he visto, pero recuerdo que cuando era más joven siempre me acordaba de los smores iluminados y todo lo demás, y de los fuegos artificiales. Me encantan los fuegos artificiales y eso es muy especial para mí”, dijo Amara Machuca, una voluntaria del Firecracker Fandango.

Si desea ser voluntario para el Firecracker Fandango en 2023, llame al centro de Odessa en (432) 335-4682.

