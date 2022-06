Declaración de Pfluger sobre el fallo de la EPA de la Corte Suprema de Justicia

WASHINGTON, DC (KTLE) - El Jueves, el congresista August Pfluger emitió una declaración tras el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso West Virginia v. EPA, que frena la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para cerrar la producción de energía estadounidense:

“Los demócratas han utilizado durante mucho tiempo a la EPA como arma contra los productores de energía estadounidenses, y hoy el Tribunal Supremo ha dictaminado acertadamente que estas acciones climáticas radicales son ilegales. La industria privada ya ha dado pasos significativos para reducir los contaminantes nocivos, incluso superando los objetivos anteriores. No necesitamos regulaciones de arriba abajo, necesitamos que el gobierno federal se quite de en medio y deje que la industria proporcione energía asequible y fiable a las familias estadounidenses. El Tribunal de Justicia tiene razón al rechazar esta extralimitación y aclarar que los burócratas no elegidos que sólo responden a los alarmistas del clima no tienen el poder de cerrar la producción energética estadounidense”.

Puedes leer más sobre esta sentencia aquí.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.