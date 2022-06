Walmart permitió a los estafadores utilizar los servicios de transferencia de dinero

NUEVA YORK (AP) - La Comisión Federal de Comercio dijo el martes que ha demandado a Walmart por supuestamente permitir que sus servicios de transferencia de dinero sean utilizados por estafadores que robaron “cientos de millones de dólares” de los clientes.

En su demanda, la agencia alegó que, durante años, Walmart no aseguró adecuadamente los servicios de transferencia de dinero que se ofrecen en sus tiendas. La agencia dijo que Walmart no capacitó adecuadamente a sus empleados, no alertó a los clientes y utilizó procedimientos que permitían a los estafadores retirar dinero en sus tiendas. La FTC está solicitando a la corte que ordene a Walmart que devuelva el dinero a los consumidores e imponga sanciones civiles a la empresa.

“Mientras los estafadores usaban sus servicios de transferencia de dinero para ganar dinero en efectivo, Walmart miró hacia otro lado y se embolsó millones en tarifas”, dijo Samuel Levine, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, en un comunicado anunciando la acción.

Walmart calificó la demanda como “defectuosa en los hechos y sin fundamento legal”. Dijo que el presidente de la FTC le negó a Walmart el debido proceso de audiencia directamente de la empresa y dijo que el Departamento de Justicia se había negado a llevar el caso a los tribunales.

Walmart, con sede en Bentonville, Arkansas, dijo que la agencia busca culpar a la compañía por un fraude que la agencia ya atribuyó a otra empresa, en un momento en que esa empresa estaba bajo la supervisión directa del gobierno federal.

“Walmart defenderá los sólidos esfuerzos antifraude de la compañía que ayudaron a proteger a innumerables consumidores, mientras que Walmart redujo los precios y ahorró a los consumidores un estimado de $6 mil millones en tarifas de transferencia de dinero”, dijo.

Además de su negocio minorista, Walmart ofrece servicios financieros a los consumidores en sus tiendas, incluidas transferencias de dinero, tarjetas de crédito, tarjetas de débito recargables y pago de facturas.

Copyright 2022 Noticias del Este de Texas via KLTV. Todos los derechos reservados.