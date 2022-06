Texas aumentará puntos de control para camiones cruzando de México

( TEXAS TRIBUNE) - El gobernador Greg Abbott anunció el Miércoles que Texas agregará nuevos puntos de control para los camiones que ingresan al estado desde México después de que más de 50 migrantes murieran en relación con un camión con remolque abandonado en San Antonio.

El Departamento de Seguridad Pública “creará e implementará una estrategia de punto de control que comenzará de inmediato donde comenzarán a apuntar a camiones como el que se usó donde perecieron estas personas”, dijo Abbott durante una conferencia de prensa en Eagle Pass.

El director del DPS, Steve McCraw, sugirió que los puntos de control estarían a lo largo de los “corredores de contrabando” que conectan los puertos de entrada desde México con las principales ciudades de Texas, como San Antonio y Houston. Abbott se negó a decir dónde estarán exactamente los puntos de control adicionales y dijo que el estado quería “sorprender a los cárteles y a los contrabandistas”.

Los detalles adicionales no estaban claros, incluido cuán diferentes serían los nuevos puntos de control de las inspecciones ampliadas de vehículos comerciales que Abbott ordenó en abril, entorpeciendo el comercio durante días a lo largo de la frontera y costando al estado $ 4.2 mil millones según una estimación. Eventualmente puso fin a esa política cuando los gobernadores mexicanos se comprometieron a proteger mejor su lado de la frontera.

Un portavoz de Abbott remitió una solicitud de comentarios al DPS, que no respondió de inmediato.

McCraw dijo que la agencia llevaría a algunos de sus soldados a inspeccionar vehículos en los puentes internacionales “y los movería más lejos” para los nuevos puntos de control. El DPS también está trayendo “equipos de ataque de control de vehículos comerciales” desde fuera de la región fronteriza, dijo.

El camión de San Antonio fue descubierto el lunes por la noche en el lado suroeste de San Antonio. Un funcionario mexicano dice que había 67 dentro del tráiler y 53 están muertos.

Tres personas fueron detenidas tras el hallazgo.

Los propietarios de una empresa de camiones del sur de Texas han dicho que creen que el camión encontrado en San Antonio fue “clonado” para parecerse a uno de los suyos, pero no es así. McCraw dijo que DPS se centrará en esos camiones con los nuevos puntos de control.

El representante federal Henry Cuellar, demócrata por Laredo, le dijo a Associated Press el miércoles que el camión encontrado en San Antonio había pasado por un puesto de control de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la Interestatal 35 al noreste de Laredo.

“Están usando camiones y vehículos clonados que parecen legítimos, que parecen legítimos, que son fáciles de pasar por el punto de control en particular, pero les puedo asegurar que nuestros soldados podrán identificar si son legítimos o no. no y tomar medidas en ese momento”, dijo McCraw.

Después de que las autoridades encontraron el camión el lunes en San Antonio, Abbott rápidamente culpó al presidente Joe Biden y sus políticas fronterizas. Abbott continuó criticando a Biden el miércoles, alegando que el camión “no fue inspeccionado” en el puesto de control de la Patrulla Fronteriza “porque la Patrulla Fronteriza no tiene los recursos para poder inspeccionar todos los camiones”.

Copyright 2022 Noticias del Este de Texas via KLTV. Todos los derechos reservados.