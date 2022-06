Seguridad Publica de Texas intensifica campañas para el 4 de Julio

No bebas y manejes. Haga planes alternativos si está consumiendo alcohol.

En carreteras de varios carriles, use el carril izquierdo solo para rebasar. No solo es una conducción cortés y evita obstaculizar el tráfico, la ley de Texas requiere que el tráfico más lento se mantenga a la derecha y use el carril izquierdo solo para rebasar (cuando esté señalizado).