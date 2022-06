El legado duradero de Trump crece a medida que la Corte Suprema anula Roe V. Wade

WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden rara vez menciona a su predecesor por su nombre. Pero mientras hablaba con una nación que estaba procesando un cambio sísmico en los derechos de las mujeres, no podía ignorar el legado de Donald Trump.

“Fueron tres jueces nombrados por un presidente, Donald Trump, quienes fueron el núcleo de la decisión de hoy de cambiar la balanza de la justicia y eliminar un derecho fundamental de las mujeres en este país”, dijo Biden el viernes después de que la mayoría conservadora de la Corte Suprema votó para revocar Roe v. Wade, el fallo histórico de 1973 que brindó protecciones constitucionales a las mujeres que buscan abortar.

La decisión del aborto marcó el ápice en una semana que reforzó el impacto continuo del expresidente en Washington más de un año y medio después de su salida de la Casa Blanca.

Un tribunal que incluye a tres conservadores designados por Trump también decidió debilitar las restricciones a la posesión de armas. Y al otro lado de la calle en el Capitolio, que fue devastado por una multitud de partidarios de Trump en los últimos días de su presidencia en 2021, surgieron nuevos detalles de sus graves violaciones de las normas democráticas.

El comité de la Cámara de Representantes del 6 de enero utilizó una audiencia pública la semana pasada para destacar la intensa presión que Trump ejerció sobre los altos funcionarios del Departamento de Justicia para anular las elecciones de 2020, junto con las discusiones sobre indultos generales para los miembros cooperativos del Congreso.

Los acontecimientos fueron un recordatorio del incómodo trato político que adoptaron los conservadores sociales para lograr sus mayores ambiciones. Al negarse a considerar al candidato a la Corte Suprema de Barack Obama durante el último año de su presidencia, el entonces líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, aseguró que el próximo presidente podría dejar su huella en la corte. Cuando Trump se comprometió a transformar las inclinaciones ideológicas de la Corte Suprema, incluso proporcionó una lista de los jueces entre los que elegiría, los republicanos conservadores reacios y los cristianos evangélicos se unieron detrás de Trump, un hombre casado tres veces que anteriormente se había descrito a sí mismo como “muy proabortista”. .”

“Cuando se postuló en 2016, prometió que nombraría jueces conservadores y provida para los tribunales federales, comenzando por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y cumplió su palabra”, dijo Ralph Reed, líder evangélico y presidente de The Faith and Freedom Coalition, quien fue criticado en algunos rincones por su apoyo a Trump. “Aquellos en la comunidad de fe que sintieron que valía la pena arriesgarse con Donald Trump en 2016 han sido reivindicados”.

El Partido Republicano se encuentra ahora en un punto de inflexión en su relación con un hombre que ha transformado fundamentalmente el partido con su agenda populista, “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande” y su lucha contra los republicanos establecidos que solían controlar el partido. Existe un debate creciente dentro del partido sobre si la resonancia de Trump está comenzando a desvanecerse a medida que sienta las bases para una tercera candidatura presidencial en 2024.

Otros republicanos destacados, incluido el exvicepresidente Mike Pence y el exsecretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, están dando pasos cada vez más audaces hacia sus propias candidaturas a la Casa Blanca. Y muchos de los propios partidarios de Trump están aceptando con entusiasmo al gobernador de Florida, Ron DeSantis, como el sucesor natural de Trump mientras miran hacia el futuro.

Pence, Pompeo y DeSantis se encuentran entre los que han dejado en claro que la candidatura de Trump no influiría en sus propias decisiones sobre si postularse. Si se postulan, todos competirán por el apoyo de los mismos conservadores que impulsaron el ascenso de Trump.

El propio Trump parece algo inseguro acerca de cómo navegar por las consecuencias políticas de la semana pasada, en particular el fallo sobre el aborto. Ha expresado en privado su preocupación a sus asesores de que la decisión podría animar a los demócratas de cara a las elecciones de noviembre, informó The New York Times por primera vez.

De hecho, en una entrevista de Fox News después de que se diera a conocer la opinión sobre el aborto, Trump dijo que, “al final, esto es algo que funcionará para todos”.

Cuando se le preguntó sobre su propio papel en la decisión final, Trump respondió que “Dios tomó la decisión”.

Trump se envalentonó más a medida que se desarrollaba el viernes, recaudando dinero de la decisión y emitiendo una declaración en la que se atribuyó todo el mérito por lo que llamó “la mayor GANANCIA para la VIDA en una generación”.

Dijo que esta y “otras decisiones que se han anunciado recientemente, solo fueron posibles porque entregué todo según lo prometido, incluida la nominación y la confirmación de tres constitucionalistas muy respetados y fuertes en la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¡Fue un gran honor para mí hacerlo!”.

En un mitin del sábado por la noche, Trump dio otra vuelta de triunfo ante los aplausos de la multitud.

“Ayer el tribunal dictó una victoria para la Constitución, una victoria para el estado de derecho y, sobre todo, una victoria para la vida”, dijo a sus seguidores, quienes rompieron en un cántico de “¡Gracias Trump!”

Si bien los demócratas esperan que la decisión impulse a sus votantes de cara a las elecciones intermedias de Noviembre, Michael Caputo, exasesor de la campaña de Trump y de la Casa Blanca, argumentó que la decisión sería beneficiosa para las perspectivas políticas futuras de Trump, ayudando a consolidar su posición entre los votantes conservadores si decide corre de nuevo.

“El presidente Trump ha estado aceptando su parte del crédito por la decisión de la Corte de Trump, como debe ser”, dijo Caputo. “Esta es otra confirmación más de su presidencia transformadora. La angustia republicana suburbana es un mito progresista; los verdaderos republicanos suburbanos saben que su apretón de manos es performativo: esta decisión simplemente traslada el tema del aborto a los estados a los que siempre ha pertenecido.”

Mientras tanto, el comité del 6 de enero y las investigaciones relacionadas, incluido un gran jurado especial en el condado de Fulton, Georgia, que analiza si Trump y otros se entrometieron ilegalmente en las elecciones de 2020, continúan acechando.

Mientras el comité ha realizado una serie de audiencias públicas, pocos republicanos han salido a la superficie para defender las acciones de Trump, que generaron cada vez más comparaciones con las acciones del presidente Richard Nixon durante el escándalo Watergate hace 50 años.

La semana pasada, el comité mostró cómo un Trump derrotado trató de usar el Departamento de Justicia para sus propios fines políticos, de la misma manera que Nixon despidió a sus altos mandos en la “Masacre del sábado por la noche” antes de su renuncia.

John Dean, quien se desempeñó como abogado de Nixon en la Casa Blanca y testificó contra Nixon en audiencias sobre el escándalo, dijo que ver a los tres funcionarios del Departamento de Justicia de la era Trump contar cómo Trump los presionó para que investigaran acusaciones infundadas y amenazaran con renuncias masivas lo trajo de vuelta a conversaciones que había tenido con Nixon.

“Retrocedí y recordé mi conversación del 21 de marzo sobre ‘El cáncer en la presidencia’ con Nixon, donde seguí presionando y escalando los problemas. Y claramente había tomado una decisión”, relató. “Nada de lo que podía decir parecía pasar”.

Dijo que esperaba que las audiencias del 6 de enero ayudaran al público a “comprender la seriedad de lo que Trump intentó hacer, que él es una amenaza para la democracia y que quienes lo apoyan son una amenaza para la democracia. El autoritarismo y la democracia simplemente no funcionan juntos”.

