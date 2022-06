Activistas y víctimas denuncian que en México la tortura es una práctica generalizada

ATLANTA, Georgia (Telemundo Atlanta) - Erick Razo Casales dice que aprendió a ser paciente durante las incontables horas que pasó encerrado en una celda mexicana. A pesar de ser inocente sufrió múltiples abusos físicos y psicológicos cuando fue detenido en 2011.

Estuvo 11 años encarcelado con la condición de prisión preventiva oficiosa, es decir, sin llegar a ser juzgado, pero acusado de secuestro y delincuencia organizada.

“Como no les decía nada, me golpearon y me comenzaron a torturar”, dice Razo, quien finalmente salió en libertad en la madrugada del pasado 28 de mayo. “Fueron 26 horas de tortura (...) no me dejaron dormir las 26 horas”, asevera con tristeza en una entrevista con Noticias Telemundo.

Aunque se siente alegre por estar libre, su rostro se ensombrece con amargura cuando recuerda que Verónica, su única hermana, sigue encarcelada desde 2011 y fue condenada a 25 años de cárcel por los mismos delitos, a pesar de que dice ser inocente.

“Queremos que se haga justicia. Queremos que mi hermana salga lo más pronto posible, ya son muchos años de que lleva presa. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para sacarla de ahí”, dice.

El 8 de junio de 2011, los hermanos Razo Casales fueron detenidos arbitrariamente por oficiales de la Policía Federal, un organismo que ya no existe, en Ciudad de México.

También te puede interesar:

Erick fue detenido al mediodía en una gasolinera de la alcaldía Iztacalco, mientras que Verónica fue interceptada cerca de su domicilio por siete hombres vestidos de civil que portaban armas largas, quienes la encañonaron, la esposaron y la montaron de manera violenta a un automóvil sin placas oficiales.

“Una de las irregularidades más graves de este caso fue que pudimos corroborar que la policía y la fiscalía, unos toleraron y otros realizaron actos de tortura... los agentes de la ley, o quienes se encargan del cumplimiento de ella, incurren en delitos. Es decir, levantan personas o desaparecen personas para torturarlas y producir pruebas”, afirma el abogado José Luis Espejel, subdirector de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Según consta en documentos oficiales, Razo Casales fue golpeado de manera intensa durante su detención y, entre otras cosas, recibió descargas eléctricas en los genitales y otras partes del cuerpo. Años después, todavía sufre las consecuencias de la tortura con dolores intensos en las rodillas, además de pérdida de visión en su ojo izquierdo, y la audición en uno de sus oídos.

Según información oficial, en el trayecto hacia la estación policial, los agentes se detuvieron en una locación desconocida donde desnudaron y golpearon a Verónica Razo Casales. Además, trataron de asfixiarla, le aplicaron descargas eléctricas y abusaron sexualmente de ella.

“Mi vida fue destruida, fue truncada, fue pausada y aquí me enterraron en vida (...) hay muchas en la misma situación que yo”, afirma Verónica, entre sollozos, en una nota de voz enviada por sus abogados desde el centro penitenciario en Morelos, donde está recluida.

Un aspecto escalofriante de este caso de tortura es que, una vez confinados en la estación policial, ambos hermanos estuvieron recluidos en espacios cercanos por lo que podían escuchar cómo eran torturados, mientras los amenazaban diciéndoles que iban a matarlos si no se incriminaban.

En su informe del año pasado, el Instituto Federal de Defensoría Pública afirma tener un registro de 7,779 posibles casos de tortura o malos tratos. Solo entre septiembre de 2019 y mayo de 2021 esa instancia presentó 2,271 denuncias por actos de tortura y abusos.

“El Estado mexicano tiene una deuda sobre todo con procesos de juicios muy tardados, tenemos que trabajar para implementar líneas de acción y lograr una reparación del daño (...) nuestra mejor retribución es reunificar familias, rehacer historias y que haya un futuro brillante para ellos”, afirma el abogado Espejel.

En 2016, una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México a más de 64,000 personas que estaban encarceladas en 370 recintos penitenciarios de todo el país, mostró que el 57.8% de la población penitenciaria reportó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestado.

De esas personas, el 59% informó haber recibido puñetazos, golpes o patadas; el 36% reportó que fueron estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas, el 28% manifestaron haber sido amenazadas con la posibilidad de que les hicieran daño a sus familiares y el 19% indicó haber sido sometidas a descargas eléctricas.

Aunque Erick Razo Casales se enfermó dos veces de covid, mientras estuvo preso injustamente, no duda al decir que el daño psicológico es uno de los aspectos que más le preocupa.

“Estoy tomando terapia por parte de la Comisión de Atención a Víctimas, pero todavía tengo secuelas de la tortura, tengo ansiedad, depresión mayor y trastorno del sueño (...) Son varios síntomas que de repente atraviesan mi mente y mi cuerpo”, explica.

Su hermana también sufre las secuelas de los abusos que sufrió. Durante sus 11 años de reclusión, Verónica ha padecido enfermedades del corazón, problemas en la piel e hipotiroidismo, entre otras dolencias.

“No se dan cuenta ni tantito de cómo nos destruye, nos destruyen porque nos entierran en vida sin una esperanza de que suceda algo bueno”, dice.

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.