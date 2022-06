La Corte Suprema anula Roe vs. Wade, permitiendo que los estados prohíban los abortos

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema eliminó las protecciones constitucionales para el aborto que habían estado vigentes durante casi 50 años en una decisión de su mayoría conservadora de anular Roe v. Wade. Se espera que el resultado del viernes conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados.

La decisión, impensable hace solo unos años, fue la culminación de décadas de esfuerzos por parte de los opositores al aborto, que fue posible gracias a un lado derecho envalentonado de la corte que ha sido fortalecido por tres personas designadas por el expresidente Donald Trump.

El fallo se produjo más de un mes después de la sorprendente filtración de un borrador de opinión del juez Samuel Alito que indicaba que el tribunal estaba preparado para dar este paso trascendental.

Pone a la corte en desacuerdo con la mayoría de los estadounidenses que estaban a favor de preservar Roe, según las encuestas de opinión.

Alito, en la opinión final emitida el viernes, escribió que Roe y Planned Parenthood v. Casey, la decisión de 1992 que reafirmó el derecho al aborto, se equivocaron el día en que se decidieron y deben ser revocadas.

“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados. La Constitución no hace referencia al aborto, y tal derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, escribió Alito.

La autoridad para regular el aborto recae en los poderes políticos, no en los tribunales, escribió Alito.

Junto a Alito estaban los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Los últimos tres jueces son designados por Trump. Thomas votó por primera vez para anular a Roe hace 30 años.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, no habría llegado a poner fin al derecho al aborto, señalando que habría defendido la ley de Mississippi en el centro del caso, una prohibición del aborto después de 15 semanas, y no habría dicho nada más.

Los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, el ala liberal disminuida de la corte, discreparon.

“Con tristeza, por esta Corte, pero más, por los muchos millones de mujeres estadounidenses que hoy han perdido una protección constitucional fundamental, disentimos”, escribieron.

Se espera que el fallo afecte de manera desproporcionada a las mujeres pertenecientes a minorías que ya enfrentan un acceso limitado a la atención médica, según estadísticas analizadas por The Associated Press.

Trece estados, principalmente en el sur y el medio oeste, ya tienen leyes en los libros que prohíben el aborto en caso de que se revoque Roe. Otra media docena de estados tienen prohibiciones o prohibiciones casi totales después de las 6 semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

En aproximadamente media docena de otros estados, la lucha se centrará en prohibiciones de aborto inactivo que se promulgaron antes de que se decidiera Roe en 1973 o nuevas propuestas para limitar drásticamente cuándo se pueden realizar abortos, según el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que apoya el aborto. derechos.

Más del 90% de los abortos se realizan en las primeras 13 semanas de embarazo, y más de la mitad ahora se realizan con pastillas, no con cirugía, según datos recopilados por Guttmacher.

La decisión se produjo en un contexto de encuestas de opinión pública que encuentran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a revocar Roe y entregar la cuestión de si permitir el aborto por completo a los estados. Las encuestas realizadas por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y otros también han mostrado consistentemente que aproximadamente 1 de cada 10 estadounidenses quiere que el aborto sea ilegal en todos los casos. La mayoría está a favor de que el aborto sea legal en todas o en la mayoría de las circunstancias, pero las encuestas indican que muchos también apoyan las restricciones, especialmente más adelante en el embarazo.

La administración de Biden y otros defensores del derecho al aborto han advertido que una decisión que revoque a Roe también amenazaría otras decisiones de la corte superior a favor de los derechos de los homosexuales e incluso potencialmente, la anticoncepción.

Pero Alito escribió en su borrador de opinión que su análisis aborda solo el aborto, no otros derechos que también se derivan del derecho a la privacidad que el tribunal superior ha encontrado implícito, aunque no declarado directamente, en la Constitución. El aborto es diferente, escribió Alito, debido a la cuestión moral única que plantea.

Independientemente de las intenciones de la persona que filtró el borrador de opinión de Alito, los conservadores se mantuvieron firmes en derrocar a Roe y Casey.

En su borrador, Alito desestimó los argumentos a favor de mantener las dos decisiones, incluido que varias generaciones de mujeres estadounidenses se han basado en parte en el derecho al aborto para obtener poder económico y político.

Cambiar la composición de la corte ha sido fundamental para la estrategia del lado antiaborto. Mississippi y sus aliados hicieron argumentos cada vez más agresivos a medida que se desarrollaba el caso, y dos defensores del derecho al aborto en la corte superior se jubilaron o murieron. Inicialmente, el estado argumentó que su ley podía ser respetada sin invalidar los precedentes de aborto de la corte.

Entonces-Gob. Phil Bryant convirtió en ley la medida de 15 semanas en marzo de 2018, cuando los jueces Anthony Kennedy y Ruth Bader Ginsburg aún eran miembros de un tribunal de cinco jueces mayoría que era principalmente protectora del derecho al aborto.

A principios del verano, Kennedy se retiró y fue reemplazado por el juez Brett Kavanaugh unos meses después. La ley de Mississippi fue bloqueada en los tribunales federales inferiores.

Pero el estado siempre se dirigió al tribunal supremo de la nación. Ni siquiera solicitó una audiencia ante un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU., que finalmente declaró inválida la ley en diciembre de 2019.

A principios de septiembre de 2020, la Corte Suprema estaba lista para considerar la apelación del estado.

El tribunal programó el caso para su consideración en la conferencia privada de los jueces el 29 de septiembre. Pero en las semanas intermedias, Ginsburg murió y Barrett fue rápidamente nominado y confirmado sin un solo voto demócrata.

El escenario ya estaba listo, aunque el tribunal tardó otro medio año en acceder a escuchar el caso.

Cuando Mississippi presentó su principal argumento por escrito ante el tribunal en el verano, la idea central de su argumento había cambiado y ahora pedía la anulación total de Roe y Casey.

La primera señal de que la corte podría estar dispuesta a eliminar el derecho constitucional al aborto se produjo a fines del verano, cuando los jueces se dividieron 5-4 para permitir que Texas hiciera cumplir la prohibición del procedimiento en aproximadamente seis semanas, antes de que algunas mujeres se dieran cuenta. estas embarazada Esa disputa se centró en la estructura única de la ley, incluida su aplicación por parte de ciudadanos privados en lugar de funcionarios estatales, y cómo se puede impugnar en los tribunales.

Pero la jueza Sonia Sotomayor señaló en una disidencia mordaz de los tres jueces liberales que sus colegas conservadores se negaron a bloquear “una ley flagrantemente inconstitucional” que “se burla de casi 50 años de precedentes federales”. Roberts también estaba entre los disidentes.

Luego, en diciembre, después de escuchar argumentos adicionales sobre si bloquear la ley de Texas conocida como S.B. 8, el tribunal se negó nuevamente a hacerlo, también por 5-4 votos. “El propósito claro y el efecto real de S. B. 8 ha sido anular los fallos de este Tribunal”, escribió Roberts, en una disidencia parcial.

En sus audiencias en el Senado, los tres elegidos por Trump en el tribunal superior eludieron cuidadosamente las preguntas sobre cómo votarían en cualquier caso, incluso sobre el aborto.

Pero incluso cuando los demócratas y los partidarios del derecho al aborto predijeron que Kavanaugh y Gorsuch votarían para anular el derecho al aborto si eran confirmados, los dos dejaron al menos a un senador republicano con una impresión diferente. La senadora Susan Collins de Maine predijo que Gorsuch y Kavanaugh no apoyarían la anulación de los casos de aborto, basándose en conversaciones privadas que tuvo con ellos cuando eran nominados a la Corte Suprema.

Barrett fue quizás la opositora más abierta al aborto en su tiempo como profesora de derecho, antes de convertirse en jueza federal en 2017. Fue miembro de grupos antiaborto en la Universidad de Notre Dame, donde enseñó derecho, y firmó un anuncio en el periódico. oponiéndose al “aborto a pedido” y defendiendo “el derecho a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural”. Prometió dejar de lado sus puntos de vista personales al juzgar los casos.

Mientras tanto, Trump había predicho como candidato que quienquiera que nombrara para la corte votaría “automáticamente” para anular a Roe.

