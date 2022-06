Ex oficial de Texas que ayudó a su padrastro a vender cocaína sentenciada

TYLER, TX (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) -EL PASO, Texas (KWTX) - Mónica García, de 24 años, ex oficial de policía de El Paso, fue sentenciada el Jueves a dos años de prisión por su participación en una conspiración para distribuir cocaína.

Según documentos judiciales, García conspiró con Fred Sáenz, su padrastro y coacusado, para usar la residencia de Sáenz para distribuir cocaína.

Los agentes federales determinaron que Sáenz estaba usando su residencia y un lugar de escondite separado para almacenar y distribuir cocaína.

Los fiscales dijeron que García usó su posición como oficial de policía de El Paso para proporcionar información que ayudó a Sáenz a evitar ser detectado por la policía mientras distribuía cocaína.

Sus actividades incluían realizar contravigilancia y realizar registros de matrículas para identificar vehículos policiales encubiertos cerca de la residencia y el escondite.

El 10 de Noviembre de 2020, los agentes incautaron $14,405 de la residencia de Sáenz y 1,2 kilogramos de cocaína de un escondite.

Durante la investigación, agentes encubiertos compraron cantidades de cocaína a Sáenz en su residencia.

El 26 de Julio de 2021, Saenz se declaró culpable de un cargo de conspiración para poseer con la intención de distribuir más de 500 gramos de cocaína. El 1 de noviembre de 2021, fue sentenciado a 42 meses de prisión y se le ordenó decomisar $14,405 derivados de la conspiración de drogas.

El 9 de Agosto de 2021, García se declaró culpable de un cargo de conspiración para mantener una premisa relacionada con drogas.

“Esta sentencia es un mensaje de que no se tolerará la corrupción, en ningún nivel”, dijo la fiscal federal Ashley C. Hoff.

“Un oficial que elige violar su juramento no tiene lugar en la aplicación de la ley y este caso sirve como un ejemplo de que el Departamento de Policía de El Paso no aprueba y no tolerará tal conducta por parte de ningún oficial de este departamento”, dijo el Jefe de Policía de El Paso. Policía Greg Allen.

La DEA y la Unidad de Narcóticos y la Unidad de Investigaciones Especiales del Departamento de Policía de El Paso investigaron el caso.

Los fiscales federales adjuntos Michael Williams y Steven Spitzer procesaron este caso en nombre del gobierno.

