Biden pedirá suspensión de 3 meses de impuestos a gasolina y diesel

WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden pedirá el miércoles al Congreso que suspenda los impuestos federales a la gasolina y al diésel durante tres meses, una medida en año electoral destinada a aliviar las presiones financieras que muchos legisladores recibieron con dudas.

El presidente demócrata también pedirá a los estados que suspendan sus propios impuestos a la gasolina o proporcionen un alivio similar, dijo la Casa Blanca.

En cuestión está el impuesto federal de 18,4 centavos por galón sobre la gasolina y el impuesto federal de 24,4 centavos por galón sobre el combustible diésel. Si los ahorros en gasolina se trasladaran por completo a los consumidores, la gente ahorraría aproximadamente un 3,6 % en el surtidor cuando los precios promedian alrededor de $5 por galón en todo el país.

Sin embargo, no está claro si Biden podría impulsar tal propuesta en el Congreso, donde muchos legisladores, incluidos algunos de su propio partido, han expresado reservas. E incluso muchos economistas ven la idea de una exención fiscal de la gasolina con escepticismo.

Barack Obama, durante la campaña presidencial de 2008, calificó la idea como un “truco” que permitía a los políticos “decir que hicieron algo”. También advirtió que las petroleras podrían compensar la desgravación fiscal aumentando sus precios.

El asesor de energía de Biden, Amos Hochstein, respondió el miércoles y dijo que los consumidores podrían ahorrar alrededor de 50 centavos por galón si el Congreso y los estados prestan atención al llamado del presidente y la industria petrolera no se embolsa los ahorros.

“Eso no es un truco”, dijo Hochstein, asesor principal de seguridad energética global del Departamento de Estado, en CNN. “Eso es un poco de espacio para respirar para el pueblo estadounidense a medida que entramos en la temporada de manejo de verano”.

No quedó claro de inmediato si la Casa Blanca tiene los votos en el Congreso para suspender el impuesto federal.

Los altos precios de la gasolina representan una amenaza fundamental para las ambiciones electorales y políticas de Biden. Han provocado que la confianza en la economía se desplome a mínimos que son un mal augurio para defender el control demócrata de la Cámara y el Senado en noviembre.

Los esfuerzos anteriores de Biden para reducir los precios de la gasolina, incluida la liberación de petróleo de la reserva estratégica de EE. UU. y una mayor mezcla de etanol este verano, han hecho poco para producir ahorros en la bomba, un riesgo que se traslada a la idea de una exención del impuesto a la gasolina.

Biden ha reconocido cómo los precios de la gasolina han drenado el entusiasmo del público cuando intenta convencer a la gente de que Estados Unidos aún puede girar hacia un futuro de energía limpia. En una entrevista con The Associated Press la semana pasada, Biden describió un país que ya tiene algunas cicatrices psicológicas de la pandemia de coronavirus y que ahora está preocupado por cómo pagar la gasolina, los alimentos y otros elementos esenciales.

“Si se dan cuenta, hasta que los precios de la gasolina comenzaron a subir”, dijo Biden, “las cosas eran mucho más, eran mucho más optimistas”.

El presidente puede hacer muy poco para fijar los precios que establecen los mercados globales, las empresas con fines de lucro, la demanda de los consumidores y las réplicas de la invasión rusa de Ucrania y los embargos que siguieron. El problema subyacente es la escasez de petróleo y refinerías que producen gas, un desafío que una moratoria fiscal no necesariamente puede resolver.

Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, estimó que la mayor parte de la inflación del 8,6 % observada en los últimos 12 meses en EE. UU. proviene del aumento de los precios de las materias primas debido a la invasión de Rusia y las continuas interrupciones provocadas por el coronavirus.

“En el corto plazo inmediato, es fundamental detener el aumento de los precios del petróleo”, dijo Zandi la semana pasada, sugiriendo que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y un acuerdo nuclear con Irán podrían ayudar a aumentar los suministros y bajar los precios. Los legisladores republicanos han tratado de culpar más a Biden, diciendo que creó un ambiente hostil para los productores de petróleo nacionales, lo que provocó que su producción se mantuviera por debajo de los niveles previos a la pandemia.

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, se burló de la exención del impuesto a la gasolina como un “truco ineficaz” en un discurso el miércoles. “La gran idea nueva de esta administración ineficaz es una propuesta tonta que los miembros de alto rango de su propio partido ya han rechazado con mucha anticipación”, dijo.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros demócratas del Congreso han estado preocupados durante mucho tiempo de que la suspensión del impuesto a la gasolina simplemente permitiría a las compañías petroleras obtener ganancias adicionales sin garantías de que los ahorros lleguen a los consumidores en el surtidor.

El representante Peter DeFazio, D-Ore., presidente del Comité de Infraestructura y Transporte de la Cámara de Representantes, dijo el martes por la noche que está instando a sus colegas a ver la exención fiscal de la gasolina “por lo que es: una propuesta miope que se basa en la cooperación de compañías petroleras para pasar ahorros minúsculos a los consumidores”.

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, D-Md., dijo que analizaría la propuesta porque Biden la ha propuesto.

“Lo que no estoy seguro es que, de hecho, tendrá el efecto deseado en términos del precio minorista, si de hecho le ahorraremos dinero al consumidor”, dijo Hoyer. “¿Creo que tenemos los votos? No hemos contado, así que aún no lo sabemos”.

Pero Dan Kildee, D-Mich., dijo que es un