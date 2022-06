“Si hay niños ahí, tenemos que entrar”: los oficiales en Uvalde estaban listos con armas, escudos y herramientas, pero no tenían órdenes claras

(TEXAS TRIBUNE) - Los oficiales en el pasillo de Robb Elementary querían ingresar a las aulas 111 y 112 de inmediato. La hija de un oficial estaba adentro. Otro oficial había recibido una llamada de su esposa, una maestra, quien le dijo que se estaba desangrando.

Dos puertas cerradas y una pared se interponían entre ellos y un joven de 18 años con un AR-15 que había abierto fuego contra niños y maestros dentro de las aulas conectadas. Estaba disponible una barra Halligan, una herramienta de entrada forzada similar a un hacha utilizada por los bomberos para atravesar puertas cerradas. Los escudos balísticos estaban llegando a la escena. También lo era un montón de potencia de fuego, incluidos al menos dos rifles. Algunos oficiales estaban ansiosos por moverse.

Uno de esos oficiales, un agente especial del Departamento de Seguridad Pública de Texas, llegó unos 20 minutos después de que comenzara el tiroteo. Inmediatamente preguntó: ¿Todavía hay niños en las aulas?

“Si lo hay, entonces solo necesitan entrar”, dijo el agente.

Otro oficial respondió: “Se desconoce en este momento”.

El agente respondió: “¿No saben si hay niños allí?” Agregó: “Si hay niños allí, debemos entrar allí”.

“Quien esté a cargo lo determinará”, fue la respuesta.

La inacción parecía demasiado para el agente especial. Señaló que todavía había niños en otras aulas dentro de la escuela que necesitaban ser evacuados.

“Bueno, hay niños por aquí”, dijo. “Así que estoy sacando a los niños”.

El intercambio ocurrió temprano en los insoportables 77 minutos del 24 de mayo que comenzaron cuando Salvador Ramos, quien acababa de dispararle a su abuela en la cara, atravesó una puerta abierta de Robb Elementary, sin encontrar ninguna interferencia mientras empuñaba un AR-15 que había comprado. ocho días antes. Al final de esos 77 minutos, 19 estudiantes, incluida la hija de uno de los oficiales apostados en el pasillo, y dos maestros estaban muertos o agonizantes. Otros sufrieron heridas físicas graves; los emocionales y psicológicos durarán toda la vida. Fue el tiroteo escolar más mortífero en la historia de Texas.

Pero durante la mayor parte de esos 77 minutos, a pesar de las súplicas urgentes de los oficiales y los padres que se acumularon afuera, los oficiales se quedaron afuera de las habitaciones 111 y 112, estacionados en cada extremo de un amplio pasillo con paredes azul cielo y verde y tableros de anuncios que mostraban obras de arte de los niños. Ramos disparó al menos cuatro juegos de rondas, incluido el chorro de fuego inicial que probablemente mató a muchas de sus víctimas instantáneamente.

Después del comentario del agente especial, pasó casi otra hora antes de que un equipo táctico de la Patrulla Fronteriza rompiera las puertas del salón de clases y matara al pistolero.

En las semanas posteriores a la tragedia en Uvalde, han surgido dudas sobre las acciones de la policía y si se podrían haber salvado algunas vidas si los agentes se enfrentaran antes al pistolero encerrado en una barricada. Las autoridades han compartido información contradictoria sobre quién estaba a cargo, quién confrontó al tirador y cuándo. Un debate sobre si las puertas cerradas del salón de clases podían romperse dio paso al descubrimiento de que es posible que nunca hayan estado cerradas.

Las revelaciones se filtraron en la prensa: The New York Times describió las dudas de los oficiales sobre la decisión de esperar; fallas en las comunicaciones y tácticas; y el hecho de que los oficiales se mantuvieron alejados de la confrontación a pesar de que sabían que había personas heridas y posiblemente muriendo en el interior. El San Antonio Express-News informó que no hay evidencia de que los oficiales intentaron abrir las puertas de las habitaciones 111 y 112, lo que contradice una afirmación clave del jefe de policía de las escuelas de Uvalde, Pete Arredondo, quien le dijo a The Texas Tribune que los oficiales probaron las puertas y las encontraron. bloqueados y tuvieron que esperar a que una llave maestra los desbloqueara. El lunes por la noche, el Austin American-Statesman y KVUE-TV revelaron que los oficiales, en efecto, tenían más que suficiente potencia de fuego, equipo y motivación para irrumpir en las aulas.

El jefe de policía del distrito escolar de Uvalde estuvo más de una hora en el pasillo de...

El jefe de policía del distrito escolar de Uvalde pasó más de una hora en el pasillo de la Escuela Primaria Robb. Pidió equipo táctico, un francotirador y llaves para entrar, y se mantuvo alejado de las puertas durante 40 minutos para evitar provocar ráfagas de disparos. Cuando llegaron las llaves, probó docenas de ellas, pero una por una no funcionaron. (Evan L’Roy para The Texas Tribune)

Mientras tanto, al menos tres investigaciones, realizadas por la Legislatura de Texas, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la fiscal de distrito local, Christina Mitchell Busbee, están revisando registros y entrevistando a testigos para evaluar la respuesta de las fuerzas del orden. La comprensión pública de la respuesta a la tragedia se ha visto empañada por la negativa de las agencias estatales y locales a publicar registros públicos, los esfuerzos de los funcionarios locales para prohibir que los periodistas asistan a las reuniones públicas y la naturaleza a puertas cerradas de las audiencias celebradas por los legisladores estatales.

Para este artículo, el Tribune revisó una cronología de eventos recopilada por las fuerzas del orden, además de imágenes de vigilancia y transcripciones del tráfico de radio y llamadas telefónicas del día del tiroteo. Los detalles fueron confirmados por un alto funcionario del Departamento de Seguridad Pública. La investigación aún se encuentra en las primeras etapas, y la comprensión de lo que sucedió aún podría cambiar a medida que se sincronizan y mejoran los registros de video. Pero los registros y las imágenes actuales muestran que un grupo bien equipado de agentes locales entró en la escuela casi inmediatamente ese día y luego se retiró una vez que el tirador comenzó a disparar desde el interior del salón de clases. Luego esperaron más de una hora para volver a enfrentarse.

“Tenían las herramientas”, dijo Terry Nichols, exjefe de policía de Seguin y experto en tiradores activos. “Tácticamente, hay muchas maneras diferentes de abordar esto. … Pero se necesita a alguien a cargo, al frente, tomando y ejecutando decisiones, y eso simplemente no sucedió”.

Aquí hay algunos hallazgos clave de estos registros y materiales:

Ninguna grabación de seguridad del interior de la escuela mostraba a los agentes de policía intentando abrir las puertas de las aulas 111 y 112, que estaban conectadas por una puerta contigua. Arredondo le dijo al Tribune que trató de abrir una puerta y otro grupo de oficiales intentó abrir otra, pero que la puerta estaba reforzada e impenetrable. Esos intentos no fueron captados en las imágenes revisadas por el Tribune. Algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se muestran escépticos de que las puertas hayan estado cerradas alguna vez.

Dentro de los primeros minutos de la respuesta de las fuerzas del orden, un oficial dijo que el Halligan (una herramienta de extinción de incendios que a veces también se deletrea hooligan) estaba en el lugar. No fue llevado a la escuela hasta una hora después de que los primeros oficiales ingresaran al edificio. Las autoridades no lo usaron y en su lugar esperaron las llaves.

Los oficiales tuvieron acceso a cuatro escudos balísticos dentro de la escuela durante el enfrentamiento con el pistolero, según una transcripción de las fuerzas del orden. El primero llegó 58 minutos antes de que los agentes irrumpieran en las aulas. El último llegó 30 minutos antes.

Múltiples oficiales del Departamento de Seguridad Pública, hasta ocho, en un momento, ingresaron al edificio en varios momentos mientras el tirador estaba escondido. Muchos se fueron rápidamente para realizar otras tareas, incluida la evacuación de niños, después de ver la cantidad de oficiales que ya estaban allí. Al menos uno de los oficiales expresó confusión y frustración acerca de por qué los oficiales no estaban entrando al salón de clases, pero se le dijo que no se había dado ninguna orden para hacerlo.

Al menos algunos oficiales en la escena parecían creer que Arredondo estaba a cargo dentro de la escuela y, en ocasiones, Arredondo parecía estar dando órdenes, como ordenar a los oficiales que evacuaran a los estudiantes de otras aulas. Eso contradice la afirmación de Arredondo de que no creía que estaba dirigiendo la respuesta de las fuerzas del orden. El abogado de Arredondo, George E. Hyde, no respondió a las solicitudes de comentarios el lunes.

Lo que vio la cámara

La mayor parte del video desde el interior de la escuela es capturado por una cámara de gran angular ubicada dentro de la entrada noroeste del edificio de la escuela, la misma que usó el pistolero. La cámara mira directamente hacia el sur desde su percha norte en el techo y ofrece una ligera vista de las entradas a las aulas 111 y 112 a la izquierda.

The Tribune también revisó las transcripciones del tráfico de radio y las imágenes de la cámara corporal.

Muestran que el pistolero llegó al campus a las 11:28 a.m. Parece haber estado planeando un tiroteo durante un tiempo. En octubre, según el cronograma de aplicación de la ley, se retiró de la escuela secundaria Uvalde. Un mes después, cuando aún tenía 17 años, compró algunos accesorios para armas en línea, incluidas correas para rifles y un chaleco militar. Comenzó a comprar sus municiones en abril y compró su arma cuando cumplió 18 años en mayo. El 14 de mayo, publicó un mensaje ominoso en Instagram: “10 días más”. El 28 de febrero, ese hilo de chat había incluido una referencia a él, no está claro por quién, como un “tirador escolar”.

A las 11:33 a. m. del 24 de mayo, entró por la entrada noroeste de Robb Elementary y se dirigió al sur hacia las dos aulas del lado izquierdo, disparando al azar con su rifle en el pasillo. Chocó su auto y disparó algunos tiros afuera, por lo que la escuela ya estaba cerrada en ese momento y los pasillos estaban casi vacíos. Nadie resultó herido, pero se podía ver a un niño asomándose por la esquina en el extremo noreste del pasillo, aparentemente tratando de regresar a clase desde un baño cercano. El niño escuchó los disparos y salió corriendo. (DPS confirmó que escapó sin sufrir lesiones físicas).

En un minuto, el tirador ingresó al salón de clases 111 (no pareció encontrar una puerta cerrada con llave en las imágenes) y comenzó a disparar. Salió brevemente por la puerta del aula y luego volvió a entrar, disparando un poco más. Durante los siguientes tres minutos, disparó con frecuencia dentro de un salón de clases lleno de niños.

Durante ese estallido

de disparos, los primeros tres oficiales ingresaron a la escuela: dos del Departamento de Policía de Uvalde y uno de la fuerza del distrito escolar. Todos portaban pistolas.

Momentos después llegaron Arredondo y siete oficiales más. El tirador abrió fuego contra los primeros tres oficiales más cercanos a las dos aulas, rozó a dos y obligó a todos los oficiales a correr hacia cualquier extremo del pasillo. Esos oficiales, incluido Arredondo, permanecieron en estas posiciones durante el resto del enfrentamiento, sin disparar un tiro.

Los oficiales creyeron que el tirador estaba contenido y Arredondo llamó al despacho del Departamento de Policía de Uvalde desde su teléfono celular. (La unidad de policía escolar se creó hace cuatro años y no depende de la policía de la ciudad). Habían pasado siete minutos desde que el tirador ingresó al edificio por primera vez.

“Oye, oye, soy Arredondo. Es Arredondo. ¿Puedes escucharme?” dijo el veterano de 50 años de edad de la aplicación de la ley, que dirige un departamento de seis. “No, tengo que decirte dónde estamos. Es una emergencia en este momento. Estoy dentro del edificio.

Desde la masacre en Columbine High School en Littleton, Colorado, en 1999, un cuerpo de capacitación en evolución y cada vez más detallado sobre tiroteos masivos instruye a la policía a confrontar a los tiradores lo antes posible, incluso a riesgo de la vida de los oficiales.

Para cuando Arredondo llamó al despacho, al menos 11 oficiales habían ingresado a la escuela y al menos dos se ven en el video con rifles. Pero Arredondo le dijo al despachador que no tenía la potencia de fuego para enfrentarse al pistolero solitario, según una transcripción revisada por The Texas Tribune.

“Está bien, lo tenemos en la habitación”, dijo, hablando por su teléfono celular. “Tiene un AR-15. Ha disparado mucho. Él está en la habitación. Aún no ha salido. Estamos rodeados, pero no tengo radio”.

Después de que el despachador confirmara la ubicación de un equipo SWAT, Arredondo continuó.

“Sí, y deben estar preparados fuera de este edificio”, dijo. “Porque no tenemos suficiente potencia de fuego en este momento. Es todo pistola y tiene un AR-15. Si puede instalar el equipo SWAT, en la funeraria, está bien, necesitamos, sí, necesito más potencia de fuego aquí porque todos tenemos pistolas y este tipo tiene un rifle. Entonces no tengo radio. no tengo radio Si alguien puede entrar...

El despachador le pidió a Arredondo que se quedara en la línea todo el tiempo que pudiera. Arredondo estuvo de acuerdo, pero dijo que dejaría caer su teléfono cuando el pistolero “saliera por esa puerta”. Luego, el despachador compartió la ubicación del tirador a través de una radio de la policía y solicitó que se reuniera un equipo SWAT en una funeraria al otro lado de la calle.

“Entonces, necesito que me traigas una radio y me des mi radio”, dijo Arredondo. “Necesito conseguir un rifle. Esperar. Estoy tratando de establecerlo. Estoy tratando de tenderle una trampa.

Entonces la llamada terminó. Los disparos comenzaron nuevamente dentro de la escuela un minuto después del inicio de la llamada. Pero la policía no irrumpió en el salón de clases donde el pistolero estaba atrincherado hasta dentro de una hora y 10 minutos.

Una espera angustiosa

Un minuto después de la llamada telefónica de Arredondo, los oficiales en el lugar informaron que el sospechoso estaba atrincherado en un salón de clases. Un despachador preguntó si la puerta estaba cerrada con llave y un oficial respondió que no sabían pero que tenían un Halligan disponible. Nunca se utilizó tal herramienta. Nadie trajo uno a la escuela durante otros 54 minutos.

Había comenzado un enfrentamiento. El pistolero disparó al menos tres veces más: a las 11:40 a. m., 11:44 a. m. y 12:21 p. m. – pero los oficiales mantuvieron sus posiciones. Eso fue cierto incluso cuando entraron más policías y se llevaron cuatro escudos balísticos al edificio durante los siguientes 40 minutos.

Los oficiales que entraron a la escuela en ese momento incluyeron soldados del DPS que entraron al pasillo antes del mediodía y luego se fueron después de ver cuántos oficiales ya estaban allí.

El agente especial del DPS que instó a los oficiales a entrar al salón de clases se quedó durante seis minutos antes de salir para despejar otras habitaciones, rescatando a un estudiante que se encontraba escondido en un baño. Más soldados llegaron minutos o segundos antes de que el equipo táctico de la Patrulla Fronteriza irrumpiera en el salón de clases, pero no participó en la violación.

Otro oficial que ingresó al pasillo fue Rubén Ruiz, de la policía de la ciudad de Uvalde. Su esposa, la maestra Eva Mireles, lo llamó a su celular y le dijo que estaba sangrando mucho.

“Ella dice que le dispararon”, dijo a los oficiales en la escena.

El video del interior del pasillo no captura lo que hizo Ruiz dentro de la escuela. Pero un oficial del DPS le dijo al Tribune que Ruiz pronto fue escoltado por otros oficiales en la escena.

A las 12:01 p. m., el agente especial del DPS había regresado al pasillo y ofreció su evaluación urgente: la situación requería que los oficiales ingresaran a las aulas.

“Suena como una situación de rescate de rehenes”, dijo el oficial de DPS. “Suena como un rescate [encubierto] de la UC. Probablemente deberían entrar.

Un oficial de policía, no está claro si de la ciudad o del distrito escolar,luego dijo: “¿No crees que deberíamos tener un supervisor que apruebe eso?”

“Él no es mi supervisor”, respondió el agente del DPS antes de salir del pasillo para despejar otras habitaciones de niños.

La dolorosa espera continuó. Los agentes SWAT de la policía de la ciudad llegaron al lugar alrededor de las 12:10 p. m., poco más de media hora después de que el tirador ingresara por primera vez a la escuela. Un minuto después, Arredondo pidió una llave maestra que le permitiera abrir las puertas de las aulas, según las transcripciones. Un juego de llaves tardó unos seis minutos en llegar, y el jefe comenzó a probarlas en una puerta de aula diferente. Poco después, se escucharon más disparos desde el interior de las aulas llenas de estudiantes.

Arredondo intentó hablar con el tirador pero no obtuvo respuesta. El alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, le dijo a The Washington Post que un posible negociador, que trabajaba desde una funeraria cercana a la que se había apresurado el alcalde, también trató de comunicarse con el tirador, sin éxito.

A las 12:38 horas, Arredondo intentó hablar con el tirador. Al no recibir respuesta, indicó que el equipo SWAT podría entrar en las aulas si estaba listo.

Para entonces, se había encontrado una clave de trabajo largamente esperada. Los oficiales lo insertaron en la puerta de la habitación 111 y una unidad táctica de la Patrulla Fronteriza irrumpió. Todo lo que se escucha en el video es una ráfaga de disparos. Luego, el equipo salió de la habitación e indicó que el pistolero estaba muerto, 77 minutos después de que comenzara la carnicería.

Una secuela de dudas y preguntas

Con el tirador muerto, comenzaron las terribles consecuencias. La cámara de ojo de pez en el pasillo capturó a un solo socorrista parado en el centro del pasillo, sus manos enguantadas quirúrgicamente indicándoles a otros que estaban detrás de él que permanecieran allí hasta que todos los oficiales salieran. Una vez que recibió esa señal, ordenó al equipo que se moviera rápidamente dentro de las habitaciones 111 y 112. Las camillas y los tableros traseros de las ambulancias aparecieron repentinamente a la vista.

El primero en alcanzar a las víctimas adentro arrastró a los niños inmóviles y ensangrentados al piso de linóleo del pasillo mientras trataban de evaluar sus signos vitales. Ninguno de los niños pareció hacer un sonido. Un niño cuyo cuerpo inmóvil fue colocado en el piso tuvo que ser empujado suavemente para dejar espacio para que otros entraran y salieran, su sangre dejó una amplia franja carmesí en el piso del pasillo.

Casi de inmediato, comenzaron las preguntas sobre si la policía hizo lo correcto. Los funcionarios estatales ofrecieron información contradictoria inmediatamente después. El director de DPS, Steve McCraw, dijo a los periodistas días después que fue una “decisión equivocada” no irrumpir en el salón de clases antes. Está previsto que testifique ante un comité del Senado el martes por la mañana.

Los expertos en aplicación de la ley dicen que Arredondo era el comandante de incidentes legítimo, aunque estaban desconcertados por qué abandonó sus radios, se negó a hacerse cargo y no tuvo acceso a las aulas. J. Pete Blair, director ejecutivo del Centro de Capacitación de Respuesta Rápida para el Cumplimiento de la Ley Avanzada de la Universidad Estatal de Texas, descartó la idea de que la policía estatal, al ser una agencia policial mucho más grande, debería haberle arrebatado el mando a Arredondo cuando llegaron a la escena.

“La persona que debería estar a cargo es la persona que tiene la mejor idea de lo que está sucediendo y también el conjunto de habilidades para administrar lo que debe suceder”, dijo Blair. Añadió: “Los intercambios de mando son voluntarios. No están obligados. [Alguien] no puede entrar y decir: ‘Te lo quitaré’”.

El escrutinio ha recaído más intensamente sobre Arredondo. Defendió sus acciones en una entrevista este mes con el Tribune, pero muchas de sus afirmaciones no están respaldadas por los registros.

Dijo que no se consideraba el comandante del incidente ese día y que nunca dio órdenes a nadie durante el tiroteo. Sin embargo, a las 11:50 a. m., según las transcripciones de la cámara corporal, un oficial dice: “El jefe está a cargo”.

Arredondo dijo que intencionalmente dejó atrás sus radios, que dijo que eran engorrosas y tenían la costumbre de no funcionar bien desde el interior de la escuela, pero pidió que alguien se las trajera cuando llamó al despacho de la policía. También solicitó un equipo SWAT, francotiradores y una herramienta para abrir puertas. (No está claro si había oído que había un Halligan disponible). Para el mediodía, los oficiales tenían rifles, un Halligan y al menos un escudo balístico, pero no intentaron ingresar a las aulas durante 50 minutos.

“En este punto, está claro que una multitud de errores de juicio se combinaron para convertir una mala situación en una catástrofe”, dijo Katherine Schweit, exagente del FBI y coautora de la principal investigación de la agencia sobre tiroteos masivos. “La policía rara vez piensa que su respuesta es un libro de texto, [pero] no puedo pensar en una No hubo otro incidente en los Estados Unidos donde aparentemente se perdieron muchas oportunidades para hacerlo bien”.

Pero los agentes del orden se han centrado especialmente en la búsqueda de llaves por parte de Arredondo. Es posible que nunca se sepa si esa insistencia en obtener una clave fue necesaria ya que las vidas pendían de un hilo.

Se supone que las puertas del salón de clases se bloquean automáticamente, pero desde el principio, se podía ver al tirador entrando sin obstáculos en la habitación y luego entrando y saliendo rápidamente al menos tres veces. El video hizo que algunas autoridades que lo vieron se preguntaran si las puertas alguna vez estuvieron cerradas.

A través de su abogado, Arredondo le dijo al Tribune en un correo electrónico del 9 de junio que revisaron las puertas: “Mi memoria es que el equipo en el lado norte del pasillo probó la habitación de su lado, que sería la habitación 112 y traté de abrir la habitación. 111 a los pocos minutos de llegar a la escena. Ambos recibimos los disparos rociados a través de las paredes”.

Pero las autoridades no han visto ningún video hasta ahora que lo confirme.

Zach Despart contribuyó con el reportaje.

Divulgación: The New York Times, Texas Monthly y Texas State University han apoyado financieramente a The Texas Tribune, una organización de noticias no partidista y sin fines de lucro que se financia en parte con donaciones de miembros, fundaciones y patrocinadores corporativos. Los patrocinadores financieros no juegan ningún papel en el periodismo del Tribune.

