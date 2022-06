La policía tenía suficientes oficiales en la escena para detener al tirador tres minutos después de que ingresó al edificio

AUSTIN, Texas (AP) — Durante un comité del Senado del estado de Texas en donde se está escuchando testimonios sobre el tiroteo de Uvalde se dijo que la policía tenía suficientes oficiales en la escena de la masacre de la escuela Uvalde para detener al hombre armado tres minutos después de que ingresó al edificio. Ademas habrían encontrado abierta la puerta del salón de clases donde estaba escondido si hubieran se había molestado en verificarlo, testificó el jefe de la policía estatal el martes, y calificó la respuesta de las fuerzas del orden como un “fracaso abyecto.”

En cambio, los oficiales con rifles permanecieron en un pasillo durante más de una hora, esperando en parte más potencia de fuego y otros equipos, antes de que finalmente irrumpieran en el salón de clases y mataran al pistolero, poniendo fin al ataque del 24 de mayo que dejó 19 niños y dos maestros muertos. .

“No me importa si llevas chanclas y bermudas, entras”, dijo el coronel Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, en un testimonio abrasador en una audiencia en el Senado estatal.

Resultó que la puerta del salón de clases no se podía cerrar con llave desde adentro, según McCraw, quien dijo que un maestro informó antes del tiroteo que la cerradura estaba rota. Sin embargo, no hay indicios de que los oficiales intentaran abrirlo durante el enfrentamiento, dijo McCraw. Dijo que la policía, en cambio, esperó una llave.

“Tengo grandes razones para creer que nunca estuvo asegurada”, dijo McCraw sobre la puerta. “¿Qué tal probar la puerta y ver si está cerrada con llave?”

Los retrasos en la respuesta de las fuerzas del orden público se han convertido en el foco de investigaciones federales, estatales y locales.

McCraw se dirigió a Pete Arredondo, el jefe de policía del distrito escolar de Uvalde que estaba a cargo, y dijo: “Lo único que impidió que un pasillo de oficiales dedicados ingresara a las habitaciones 111 y 112 fue el comandante en la escena que decidió anteponer la vida de los oficiales. la vida de los niños”.

“Obviamente, no se hizo suficiente entrenamiento en esta situación, simple y llanamente. Porque el comandante en el lugar tomó decisiones terribles”, dijo McCraw. Dijo que los investigadores no han podido “volver a entrevistar” a Arredondo.

Arredondo ha dicho que no se consideraba a sí mismo la persona a cargo y asumió que alguien más había tomado el control de la respuesta policial. Ha rechazado repetidas solicitudes de comentarios de The Associated Press. Un abogado de Arredondo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes.

Los legisladores de Texas que escucharon los últimos detalles reaccionaron con furia, algunos denunciaron a Arredondo como incompetente y otros presionaron a McCraw sobre por qué los policías estatales en la escena no se hicieron cargo. McCraw dijo que los soldados no tenían autoridad legal para hacerlo.

El jefe de seguridad pública presentó un cronograma que decía que tres oficiales con dos rifles ingresaron al edificio menos de tres minutos después que el atacante, un joven de 18 años con un rifle semiautomático estilo AR-15. Varios oficiales más entraron minutos después de eso.

La decisión de la policía de contenerse fue en contra de gran parte de lo que las fuerzas del orden han aprendido en las dos décadas desde el tiroteo en la escuela secundaria Columbine en Colorado en el que murieron 13 personas en 1999, dijo McCraw.

“No esperas a un equipo SWAT. Tienes un oficial, eso es suficiente”, dijo. También dijo que los oficiales no necesitaban esperar a que los escudos entraran al salón de clases. El primer escudo llegó menos de 20 minutos después de que entrara el tirador, según McCraw.

Además, ocho minutos después de que entró el tirador, un oficial informó que la policía tenía una palanca de “gamberro” que podían usar para derribar la puerta del salón de clases, dijo McCraw.

El jefe de seguridad pública describió para el comité una serie de otras oportunidades perdidas, fallas en la comunicación y errores con base en una investigación que incluyó aproximadamente 700 entrevistas, entre ellas:

— Arredondo no tenía radio con él.

— Las radios de la policía y del alguacil no funcionaron dentro de la escuela; dentro de la escuela solo funcionaban las radios de los agentes de la Patrulla Fronteriza en el lugar, e incluso no funcionaban a la perfección.

— Algunos diagramas de la escuela que la policía estaba usando para coordinar su respuesta estaban equivocados.

La policía estatal dijo inicialmente que el hombre armado ingresó a la escuela a través de una puerta exterior que había sido abierta por un maestro. Sin embargo, McCraw dijo que la maestra había cerrado la puerta, pero sin que ella lo supiera, solo se podía cerrar con llave desde el exterior. El pistolero “caminó directamente”, dijo McCraw.

El senador Paul Bettencourt dijo que toda la premisa del encierro y el entrenamiento de tiradores no tiene valor si las puertas de la escuela no se pueden cerrar con llave. “Tenemos una cultura en la que pensamos que hemos entrenado a toda una escuela para el cierre... pero establecimos una condición para el fracaso”, dijo.

Bettencourt desafió a Arredondo a testificar en público y dijo que debería haberse retirado del trabajo de inmediato. Señaló enojado que se escucharon disparos mientras la policía esperaba en el pasillo.

“Hay al menos seis disparos durante este tiempo”, dijo. “¿Por qué está disparando esta persona? Está matando a alguien. Sin embargo, este comandante de incidentes encuentra todas las razones para no hacer nada”.

Las preguntas sobre la respuesta de las fuerzas del orden comenzaron días después de la masacre. McCraw dijo tres días después del tiroteo que Arredondo tomó “la decisión equivocada” cuando

Elegimos no asaltar el salón de clases por más de 70 minutos, incluso cuando los estudiantes de cuarto grado atrapados dentro de dos salones de clases llamaban desesperadamente al 911 para pedir ayuda y los padres angustiados afuera de la escuela rogaban a los oficiales que entraran.

En cuanto a la cantidad de tiempo que transcurrió antes de que los oficiales ingresaran al salón de clases, McCraw dijo: “En un entorno de tiradores activos, eso es intolerable”.

“Esto hizo retroceder nuestra profesión una década. Eso fue lo que hizo”, dijo sobre la respuesta policial en Uvalde.

La policía no ha encontrado nada que sea una señal de alerta en los archivos disciplinarios de la escuela del tirador, pero se enteró a través de entrevistas que cometió crueldad hacia los animales. “Caminó con una bolsa de gatos muertos”, dijo McCraw.

En los días y semanas posteriores al tiroteo, las autoridades dieron relatos contradictorios e incorrectos de lo sucedido. Pero McCraw aseguró a los legisladores: “Todo lo que he testificado hoy está corroborado”.

McCraw dijo que si pudiera hacer solo una recomendación, sería más capacitación. También dijo que se debe colocar una “bolsa de emergencia” en cada patrullero estatal en Texas, incluidos escudos y herramientas para abrir puertas.

“Quiero que todos los soldados sepan cómo violar y tengan las herramientas para hacerlo”, dijo.

El periodista de Bleiberg y Associated Press, Jamie Stengle, contribuyó a este despacho desde Dallas.

