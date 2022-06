Dos oficiales de California asesinados a tiros mientras respondían a los informes de un apuñalamiento

EL MONTE, California, EE.UU. (AP) — La esposa de un hombre que mató a dos policías del sur de California el martes en un tiroteo dijo a un canal de televisión que su esposo la había atacado previamente y advirtió a los agentes que tenía un arma dentro de un suburbio de Los Motel Ángeles.

El pistolero, identificado como Justin William Flores, fue asesinado a tiros en el lugar. Su esposa le dijo a KCBS-TV que él la había atacado hace dos días y que ella se había mudado al motel para escapar de él, pero él la localizó.

“Lo siento mucho, mi más sentido pésame por salvarme, lo siento muchísimo”, dijo entre lágrimas Diana Flores a la estación de televisión. “No se lo merecían, ni sus familias. Realmente no lo hicieron. Estaban tratando de ayudarme y les dije antes de que entraran a la habitación: ‘No entren. Tiene un arma’”.

Los oficiales - Cpl. Michael Paredes y el oficial Joseph Santana, quienes fueron identificados el miércoles, fueron asesinados mientras investigaban un posible apuñalamiento en un motel en El Monte.

El gobernador Gavin Newsom anunció que las banderas en el Capitolio estatal ondearán a media asta en su honor.

Paredes y Santana, uno en la fuerza durante más de dos décadas y el otro solo unos meses, se criaron y trabajaron para la ciudad de El Monte, un suburbio de 107,000 habitantes en el Valle de San Gabriel. Se convirtieron en el tercer y cuarto oficial en la historia del Departamento de Policía de El Monte en morir en el cumplimiento de su deber. Una vigilia está programada para el sábado.

Flores estaba en libertad condicional por un cargo de arma en el momento del tiroteo, que ocurrió un día después de que su oficial de libertad condicional solicitara que regresara a la corte a finales de mes, según muestran los registros judiciales.

La oficina del forense aún no ha revelado el nombre del sospechoso, pero la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles identificó a Flores a The Associated Press.

El miércoles, los dolientes dejaron ramos de flores, coronas de flores y velas frente a la estación de policía de El Monte para honrar a los oficiales caídos.

“El cabo Paredes y el oficial Santana pagaron el último sacrificio”, escribió la ciudad de El Monte en un comunicado de prensa, “mientras ejercían una noble profesión, sirviendo a la comunidad que amaban”.

Flores, de 35 años, cumplió dos períodos en una prisión estatal por robo y robo de vehículos, según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, y fue liberado por última vez en 2012.

En marzo de 2020, Flores fue arrestado y acusado de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego y por posesión de narcóticos para uso personal. Se declaró culpable el año pasado de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego, un delito grave que podría haberlo enviado de regreso a prisión por tres años.

En cambio, fue sentenciado a dos años de libertad condicional y 20 días en la cárcel y el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, quien enfrenta un esfuerzo de destitución por sus políticas progresistas, enfrenta críticas por el acuerdo de culpabilidad de Flores.

“La sentencia que recibió en el caso de armas de fuego fue consistente con las resoluciones de casos para este tipo de delito dados sus antecedentes penales y la naturaleza del delito”, dijo la oficina del fiscal en un comunicado el miércoles. “Al momento en que el tribunal lo sentenció, el señor Flores no tenía antecedentes documentados de violencia”.

Los registros judiciales obtenidos por AP no especifican por qué el oficial de libertad condicional de Flores había solicitado el lunes que regresara a la corte; los registros muestran que se programó una audiencia para el 27 de junio.

El departamento de libertad condicional del condado se negó a comentar y el abogado de Flores en el caso no respondió a una solicitud de comentarios el miércoles. Pero Los Angeles Times informó que Flores había violado su libertad condicional, lo que provocó el regreso a la corte.

Han surgido pocos detalles sobre lo que ocurrió durante la violencia del martes. Los oficiales se dirigieron al Siesta Inn en El Monte, al este de Los Ángeles, alrededor de las 4:45 p.m. el martes, para un control de asistencia social donde posiblemente una mujer había sido apuñalada.

Los oficiales “enfrentaron al sospechoso”, dijo el martes el capitán de homicidios del alguacil del condado de Los Ángeles, Andrew Meyer.

Los disparos estallaron dentro de la habitación de un motel y el hombre armado luego huyó al estacionamiento, donde se intercambiaron más disparos, dijo Meyer.

Meyer dijo que no sabía si los agentes recibieron disparos dentro o fuera del motel. Murieron en un hospital. En el lugar se encontró un arma.

Meyer dijo que los investigadores estaban entrevistando a una mujer del hotel que creen que era la novia del sospechoso. Diana Flores, quien se describió a sí misma como la esposa del sospechoso y tenía su nombre tatuado en el pecho, le dijo a KCBS que los oficiales debían haber estado reaccionando a una “llamada falsa” porque no había sido apuñalada el martes.

“Me apuñalaron el día anterior”, dijo a la estación de televisión.

Paredes, de 42 años, comenzó como cadete en el departamento antes de convertirse en oficial de tiempo completo en 2000, según un comunicado de prensa. Le sobreviven su esposa, hija e hijo.

Santana, de 31 años, había estado con la fuerza de El Monte por menos de un año cuando lo mataron. Anteriormente sirvió uns un diputado del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino durante tres años, según el comunicado de prensa.

Esta trágica pérdida nos toca muy de cerca”, escribió el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino en Twitter. “Fue un gran compañero y querido por todos los que lo conocieron”.

Santana también trabajó como empleada de obras públicas a tiempo parcial para El Monte durante seis años antes de convertirse en agente del orden público. Le sobreviven su esposa, hija e hijos gemelos.

El jefe de policía interino de El Monte, Ben Lowry, llamó héroes a los oficiales el martes.

“Estos dos hombres fueron amados”, dijo Lowry. “Eran buenos hombres. Pagaron el último sacrificio, sirviendo a su comunidad tratando de ayudar a alguien”.

“Fueron asesinados por un cobarde y estamos de duelo, y eso duele”, dijo.

La alcaldesa de El Monte, Jessica Ancona, dijo que los agentes murieron “mientras trataban de mantener a salvo a una familia”.

Los asesinatos se produjeron solo un día después de que un oficial de la Patrulla de Caminos de California recibiera un disparo y resultara gravemente herido durante una parada de tráfico en el área de Studio City en Los Ángeles.

Se espera que el oficial de 27 años se recupere, dijeron las autoridades. Un sabueso ayudó a la policía a localizar al sospechoso, quien se entregó a la policía el martes en un campamento para personas sin hogar en el Valle de San Fernando.

Derechos de autor 2022 Prensa Asociada. Reservados todos los derechos.