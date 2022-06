Conductor de Uber en Amarillo sobrevive tiroteo, aclamado por salvar pasajeros

AMARILLO, Texas (KFDA) - En menos de un mes, se han llevado a cabo tres fiestas nocturnas para menores en Amarillo.

Ahora el Departamento de Policía de Amarillo está investigando los delitos que ocurrieron en estas fechas y si están conectados.

Recientemente, un conductor de Uber que dejaba pasajeros que asistían a una fiesta recibió un disparo en la cabeza.

Daniel Palacios recogió a tres mujeres que se dirigían a una fiesta el jueves por la noche. Cuando llegó al lugar, supo que algo andaba mal.

“Oigan, ustedes no pueden salir. No puedo dejarlas salir, no es seguro”, dijo Palacios a las mujeres.

Él dice que entró en “modo papá” e instantáneamente les dijo a las niñas que se agacharan.

“Dos balas rebotaron en el suelo y sentí la tercera”, dijo. “Dije: ‘Me han disparado. ¡Bajar!’”

Lo único que sabía que tenía que hacer era mantener la calma. Fue entonces cuando condujo a sí mismo y a sus pasajeros al hospital.

“Una de las cosas que me rondaba por la cabeza era mantener la calma,” dijo Palacios.

La policía de Amarillo dice que Crímenes Violentos, junto con el Escuadrón de Investigación Juvenil, están en este caso.

“Estamos muy preocupados”, dijo el sargento de APD. Carla Burr. “Dos personas resultaron heridas la otra noche.”

Palacios fue dado de alta del hospital, pero dice que tiene problemas para dormir.

“Sigo pensando, ‘¿Hubo algo más que podría haber hecho? ¿Hay algo más que podría haber hecho para ayudar a más personas o simplemente no estar en esa situación todos juntos? Es solo un montón de qué pasaría si eso me detiene cada noche”.

Al final del día, dice que hizo lo correcto.

“Hice lo correcto, sé que lo hice,” dijo.

Un portavoz de Uber emitió esta declaración al respecto:

Los detalles informados por el conductor son aterradores y elogiamos sus heroicos esfuerzos para proteger a los ciclistas. Nos hemos puesto en contacto para ofrecer apoyo. -Portavoz de Uber

Según la policía, no ha habido arrestos por este caso.

Si desea donar para ayudar con las facturas médicas y las reparaciones del automóvil de Daniel, haga clic aquí.