Los registros de la masacre escolar de Texas podrían ser bloqueados por un vacío legal

AUSTIN, Texas (AP) — A medida que aumenta la presión pública para obtener más información sobre el tiroteo mortal en la escuela Uvalde, a algunos les preocupa que las autoridades de Texas utilicen un vacío legal para impedir que se divulguen los registros, incluso a las familias de las víctimas, una vez que se resuelva el caso. cerrado.

Desde el tiroteo del 24 de Mayo en una escuela primaria de Texas que dejó 19 niños y dos maestros muertos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han brindado poca o contradictoria información, a veces retirando declaraciones horas después de haberlas hecho. La policía estatal ha dicho que algunos relatos son preliminares y pueden cambiar a medida que se entreviste a más testigos.

Las autoridades siguen sin responder una serie de preguntas: ¿Por qué la policía tardó más de una hora en entrar al salón de clases y confrontar al pistolero? ¿Qué muestran sus cámaras corporales?

¿Cómo se comunicaron los agentes del orden entre sí y con las víctimas durante el ataque? ¿Qué sucedió cuando docenas de oficiales se reunieron fuera del salón de clases, pero se abstuvieron de perseguir al tirador?

Los funcionarios se han negado a revelar más detalles, citando la investigación. En medio del creciente silencio, los abogados y los defensores de las familias de las víctimas comienzan a temer que tal vez nunca obtengan las respuestas, que las autoridades cierren el caso y se basen en la excepción a la ley de Información Pública de Texas para bloquear la divulgación de más información.

“Ellos podrían tomar esa decisión; no deberían tener esa opción”, dijo el representante estatal demócrata Joe Moody de El Paso, quien desde 2017 ha liderado varios esfuerzos para enmendar la laguna. “Entender lo que está haciendo nuestro gobierno no debería ser tan difícil, y en este momento es muy difícil”.

La excepción de la ley protege la información de ser divulgada en delitos por los que nadie ha sido condenado. La Oficina del Fiscal General de Texas ha dictaminado que se aplica cuando un sospechoso está muerto. Salvador Ramos, el hombre de 18 años que, según la policía, fue responsable del asesinato en masa en la escuela primaria Robb, recibió un disparo mortal de la policía.

La laguna se creó en la década de 1990 para proteger a las personas acusadas injustamente o cuyos casos fueron desestimados, según Kelley Shannon, directora ejecutiva de Freedom of Information Foundation of Texas. “Está destinado a proteger a los inocentes”, dijo Shannon. Pero dijo que, en algunos casos, “se está utilizando y abusando de una manera que nunca fue intencionada”.

Después del tiroteo, el presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dade Phelan, un republicano, recurrió a Twitter para expresar su continuo apoyo para cerrar la brecha durante la próxima sesión de la Legislatura de Texas, que comienza en enero de 2023.

“Más que nada, las familias de las víctimas de Uvalde necesitan respuestas honestas y transparencia”, tuiteó Phelan. Dijo que sería “absolutamente inconcebible” negar información basada en la “laguna legal del sospechoso muerto”.

Charley Wilkison, director ejecutivo de Combined Law Enforcement Associations of Texas, dijo que la organización se oponía y “siempre se opondrá” a una enmienda legal propuesta en años anteriores que, según dijo, habría permitido la publicación de registros relacionados con los agentes del orden. incluso aquellos falsamente acusados de malas acciones. Dijo que eso afectaría negativamente la capacidad de los oficiales para seguir trabajando. Pero Wilkison dijo que estaría dispuesto a participar en discusiones futuras en un intento por encontrar un término medio.

La atención pública en el tiroteo de Uvalde ha estado en el jefe de policía del distrito escolar, Pete Arredondo. Steven McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo recientemente que Arredondo creía que el tiroteo activo se había convertido en una situación de rehenes, y que tomó la “decisión equivocada” de no ordenar a los agentes que irrumpieran en el salón de clases más rápidamente para confrontar al atacante. .

Arredondo no ha respondido a las solicitudes de comentarios de The Associated Press. Sin embargo, en una entrevista con The Texas Tribune publicada el jueves, dijo que no se consideraba a cargo de la respuesta policial y asumió que alguien más había tomado el control.

The New York Times informó el jueves que obtuvo documentos que muestran que la policía esperó equipo de protección mientras se demoraban en ingresar al campus, incluso cuando se dieron cuenta de que algunas víctimas necesitaban tratamiento médico.

Si los esfuerzos para enmendar la laguna de información pública fallan y las fuerzas del orden continúan negándose a divulgar información, las familias podrían recurrir a cualquier agencia federal involucrada. En un caso en Mesquite, Texas, los padres de un joven de 18 años que murió después de ser arrestado recibieron registros de las autoridades federales que mostraban que la policía había usado más fuerza contra su hijo de lo que creían originalmente. La policía se había negado a entregar cualquier información bajo la laguna legal.

“Si alguien muere bajo custodia policial, aquí es cuando querríamos abrir todos nuestros registros”, dijo el padre, Robert Dyer, cuando testificó ante la legislatura en 2019 a favor de enmendar la excepción legal.

Mayra Guillen dijo que ella y su familia estaban bloqueados por un vacío legal cuando intentaron obtener detalles sobre un caso que involucraba a su hermana Vanessa Guillén. Las autoridades dicen que la soldado de 20 años fue asesinada en una base militar de Texas por su compañero soldado Aaron Robinson, quien luego se deshizo de su cuerpo.

Afirmó un vacío legal cuando intentaron obtener detalles sobre un caso que involucraba a su hermana Vanessa Guillén. Las autoridades dicen que la soldado de 20 años fue asesinada en una base militar de Texas por su compañero soldado Aaron Robinson, quien luego se deshizo de su cuerpo.

Los oficiales militares y las fuerzas del orden dijeron que Robinson sacó un arma y se disparó mientras la policía intentaba ponerse en contacto con él. Pero la policía local no permitió que la familia de Vanessa Guillén viera las imágenes de la confrontación con la cámara corporal de los oficiales porque el sospechoso no había sido condenado, dijo Mayra Guillén.

“Honestamente, solo estábamos tratando de recibir un cierre y ver si lo que se decía era cierto”, dijo Guillén. “Es justo que estos registros sean públicos hasta cierto punto. Es tan difícil saber si habrá justicia o no”.

Derechos de autor 2022 KWTX. Reservados todos los derechos.