Un hombre de Andrews fue condenado a prisión de por vida

MIDLAND, Texas (KTLE) - Christopher Chad Price fue condenado el viernes a cadena perpetua por un jurado de Midland.

Price está acusado de cuatro cargos de asalto agravado a un servidor público. El jurado escuchó las pruebas durante cuatro días, y el Jueves por la tarde el jurado declaró a Price culpable después de una hora y media de deliberación. Price decidió que el jurado evaluara el castigo. Tras otro día y medio de testimonios, el jurado determinó la pena de cadena perpetua por cada uno de los cuatro cargos a las 6 de la tarde del Viernes.

Las pruebas presentadas en el caso demostraron que el 29 de junio de 2020, los agentes del Grupo de Trabajo de Fugitivos de Lone Star trataron de entregar una orden judicial a Price. Price disparó a los agentes dos veces con una escopeta mientras salía por la ventanilla del lado del pasajero del vehículo en el que viajaba. Él y su coacusado se marcharon a gran velocidad por la 191 hacia el condado de Midland. Price continuó arrojando basura y otros objetos por la ventanilla del pasajero a los agentes que iban detrás de él. El vehículo hizo un trompo cerca de la carretera 250.

Price salio del vehiculo con la escopeta y apunto a los oficiales. Luego corrió a pie con la escopeta hacia un campo abierto. Los agentes dispararon sus armas y abatieron a Price. Price volvió a levantarse y siguió corriendo con el arma. Los agentes volvieron a disparar y Price fue finalmente detenido. Una de las balas disparadas contra Price alcanzó a su coacusada, que resultó muerta.

Durante la fase de castigo del juicio, las pruebas demostraron que Price había evadido a la policía en un vehículo de motor sólo 6 meses antes. Price también se enfrentaba a un rango de castigo mayor porque había estado en prisión por asalto agravado contra un servidor público y por conducir en estado de embriaguez fuera del condado de Andrews en 2002. Luego salió y fue a la cárcel de nuevo en 2007 por conducir en estado de ebriedad fuera del condado de Andrews. Esto aumentó el rango de castigo de 5 a 99 años de prisión o cadena perpetua a un mínimo de 25 años. También se presentaron pruebas durante el castigo de que el acusado había estado en prisión dos veces más por falsificación y robo también fuera del condado de Andrews.

Un agente testificó que si Price no le hubiera disparado, no habría disparado y que se sintió desolado cuando descubrió que su bala había matado a la coacusada porque ella no era a quien apuntaba. Otros testimonios mostraron el efecto devastador que tuvo Price en la vida de su coacusado. Price es también miembro del Círculo Ario, una banda carcelaria de supremacía blanca. Uno de los agentes testificó que, tras la detención de Price en junio, las fuerzas del orden recibieron amenazas de que el Círculo Ario iba a intentar sacar a Price de la cárcel.

