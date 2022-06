El Club de Motocicletas local muestra su apoyo contra el tráfico de personas

ODESSA, Texas (KTLE) - El Sábado por la mañana, varias tripulaciones de motocicletas viajaron desde Odessa a Andrews en un intento de concienciar sobre el tráfico sexual en el Permian Basin.

El ministerio de motocicletas Outcast of the Israel junto con el Street Kings Motorcycle Club, montaron su evento hoy con el fin de ofrecer apoyo y recaudar dinero para Reflection Ministries of Texas.

Reflection Ministries se formó en 2016 para apoyar a las mujeres del tráfico sexual en un entorno seguro, útil y de apoyo.

El objetivo de Reflection Ministries es invertir y recorrer el camino de la curación y la restauración con estas personas en la organización durante al menos cuatro años.

Los organizadores nos dicen que el dinero que se recaude hoy tendrá un impacto en la organización sin ánimo de lucro.

Todo el dinero que se recaude hoy se destinará a los ministerios de reflexión y ayudará a salvar a estas mujeres”, dijo el organizador, Brendan Davis, del Street Kings Motorcycle Club.

Davis agradece a todos los simpatizantes que salieron y contribuyeron a la oposición a la trata de personas y a las donaciones entregadas para la causa.

Hasta ahora, las donaciones han alcanzado los 2,000 dólares y las cifras siguen aumentando a medida que avanza el día.

